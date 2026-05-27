La Cour suprême des États-Unis laisse se poursuivre une plainte contre Meta sur la dépendance des réseaux sociaux

La Cour suprême des États-Unis a refusé mardi d’examiner un recours de Meta Platforms visant à faire annuler une procédure judiciaire engagée dans l’État du Vermont, dans une affaire l’accusant d’avoir conçu Instagram pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

Cette décision signifie que la procédure intentée par le procureur général du Vermont pourra se poursuivre devant les juridictions de l’État. Meta contestait la compétence des tribunaux locaux, estimant que l’affaire ne relevait pas de leur juridiction.

Le dossier s’inscrit dans une série de poursuites judiciaires à travers les États-Unis visant les grandes plateformes de réseaux sociaux. Plusieurs États, municipalités et districts scolaires accusent ces entreprises d’avoir intentionnellement conçu leurs services pour capter l’attention des adolescents et renforcer leur usage compulsif.

Dans le cas du Vermont, les autorités affirment que Meta aurait développé Instagram de manière à exploiter les mécanismes psychologiques des adolescents afin de maximiser le temps passé sur la plateforme et les revenus publicitaires associés. Elles reprochent également à l’entreprise d’avoir minimisé les risques liés à l’utilisation de ses services par les plus jeunes.

Meta rejette ces accusations et soutient que les éléments invoqués ne suffisent pas à établir un lien juridique avec le territoire du Vermont, estimant que les décisions de conception de ses produits ont été prises en dehors de l’État.

Ce refus de la Cour suprême constitue un revers procédural pour Meta, qui fait déjà face à plusieurs fronts judiciaires liés à la sécurité des mineurs sur ses plateformes. L’affaire pourrait désormais se poursuivre au fond devant les tribunaux du Vermont.