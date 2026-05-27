Trump assure être en « parfaite santé » après un examen médical à Walter Reed

Le président américain Donald Trump a affirmé être en « parfaite santé » après avoir passé mardi un examen médical au Centre médical militaire national Walter Reed, dans le Maryland, selon une déclaration publiée sur son réseau Truth Social.

Aucun détail médical précis n’a été communiqué à l’issue de cette visite, que la Maison-Blanche présente comme un contrôle semestriel. Le président, âgé de 79 ans et qui fêtera ses 80 ans le mois prochain, n’a pas commenté la nature des examens réalisés.

Cette nouvelle évaluation médicale intervient dans un contexte où l’état de santé du président fait l’objet de nombreuses spéculations. Ces derniers mois, des images publiques ont notamment montré une éruption cutanée au niveau du cou, ainsi que d’autres signes physiques qui ont suscité des interrogations dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Trump a également subi un examen par imagerie par résonance magnétique l’année précédente, sans que les résultats n’aient été rendus publics dans le détail. Il s’agit de la troisième visite du président au centre médical militaire en un peu plus d’un an.

Depuis le début de son second mandat en janvier 2025, Donald Trump est devenu le président américain le plus âgé à entrer en fonction. Cette situation alimente régulièrement le débat politique autour de son aptitude physique à exercer ses fonctions.

Le président se présente toutefois régulièrement comme en excellente forme et met en avant sa vitalité, notamment en comparaison avec son prédécesseur Joe Biden, dont l’âge et la santé avaient également été des sujets de discussion durant son mandat.

À l’approche des prochaines échéances politiques, ces questions de santé continuent d’occuper une place importante dans la couverture médiatique du président américain, sans qu’aucune inquiétude médicale officielle n’ait été confirmée à ce stade.