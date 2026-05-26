États-Unis : l’inflation et la guerre en Iran fragilisent le moral des consommateurs

La confiance des consommateurs américains a légèrement reculé en mai, alors que les inquiétudes liées à l’inflation et aux conséquences économiques de la guerre en Iran continuent de peser sur les ménages américains, selon des données publiées mardi par le Conference Board.

L’indice de confiance des consommateurs a diminué de 0,7 point pour atteindre 93,1, contre 93,8 en avril après révision. Même si ce recul est moins marqué que ce que redoutaient certains économistes, il reflète un climat de plus en plus pessimiste concernant l’économie et le marché du travail.

L’enquête montre notamment que la proportion d’Américains estimant que les emplois deviennent plus difficiles à trouver a atteint son niveau le plus élevé depuis 2021. Les réponses écrites recueillies auprès des consommateurs continuent également de traduire des inquiétudes persistantes sur l’évolution des prix et la situation économique générale.

Cette détérioration du moral des ménages intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix provoquée, selon plusieurs analystes, par les droits de douane imposés par le président Donald Trump ainsi que par les répercussions économiques du conflit impliquant les États-Unis et l’Iran.

Le président américain avait largement fondé sa campagne de 2024 sur la promesse de maîtriser l’inflation. Mais la persistance des tensions économiques semble désormais alimenter le mécontentement d’une partie de l’électorat, à quelques mois des élections de mi-mandat qui détermineront le contrôle du Congrès.

La baisse de confiance mesurée par le Conference Board reste toutefois moins brutale que celle observée récemment dans l’enquête de l’Université du Michigan, qui avait signalé une chute historique du moral des consommateurs américains en mai.

Malgré ce climat morose, certains économistes soulignent que les ménages américains ne sont pas encore dans un état de pessimisme comparable aux périodes les plus critiques, comme la Grande Récession ou la crise du COVID-19. Ils notent néanmoins que les consommateurs cherchent de plus en plus à réduire leurs dépenses face à la hausse du coût de la vie.