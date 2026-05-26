Londres frappe les réseaux financiers russes et vise les plateformes de cryptomonnaies

Le Royaume-Uni a annoncé mardi une nouvelle série de sanctions contre des réseaux financiers liés à la Russie, ciblant notamment des plateformes de cryptomonnaies accusées d’aider Moscou à contourner les restrictions occidentales imposées depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le nouveau paquet de sanctions vise 18 entités et individus associés à ce que Londres décrit comme des « systèmes financiers parallèles » soutenant l’économie de guerre russe. Les mesures comprennent le gel d’actifs ainsi que l’interdiction pour les entreprises britanniques d’effectuer certains paiements ou de maintenir des relations de banque correspondante avec les structures visées.

Parmi les organisations ciblées figure le réseau A7, présenté par les autorités britanniques comme un système soutenu par le Kremlin utilisé pour transférer des fonds, financer des achats et exploiter des réseaux bancaires étrangers afin d’échapper aux sanctions internationales.

Le gouvernement britannique a également pris des mesures contre plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies opérant autour du marché russe. La plateforme HTX, anciennement connue sous le nom de Huobi, fait partie des structures concernées.

Les sanctions touchent aussi une banque kirghize ainsi que plusieurs entreprises enregistrées en Géorgie et aux Émirats arabes unis, soupçonnées de participer à ces circuits financiers. Londres estime que ces réseaux permettent à la Russie de maintenir des flux économiques malgré les restrictions occidentales.

La ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper a affirmé que le Royaume-Uni continuerait à agir avec ses alliés pour « exposer, perturber et démanteler » les mécanismes financiers soutenant l’effort de guerre russe.

Ces nouvelles sanctions s’inscrivent dans une stratégie plus large des pays occidentaux visant à limiter les capacités financières de Moscou et à empêcher le recours aux cryptomonnaies ou à des structures offshore pour contourner les mesures économiques internationales.