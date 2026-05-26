La Russie accuse Washington d’avoir refusé un visa à un haut responsable attendu à l’ONU

La Russie a accusé mardi les États-Unis d’avoir refusé un visa au vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Alimov, qui devait participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Moscou dénonce une violation des obligations américaines liées à l’accueil du siège de l’ONU.

L’ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassily Nebenzia, a soulevé l’affaire lors d’une réunion du Conseil de sécurité présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Selon lui, Alexandre Alimov avait été invité à participer aux discussions mais n’a finalement pas pu se rendre aux États-Unis faute de visa.

Nebenzia a affirmé que la délégation russe devait être représentée au niveau du vice-ministre afin de traiter des questions relatives aux Nations unies. Il a déclaré que malgré les démarches entreprises par Moscou auprès des autorités américaines, le visa n’avait pas été délivré.

La Russie estime que cette décision contrevient à l’Accord sur le siège de l’ONU, qui impose aux États-Unis, en tant que pays hôte, de garantir l’accès au siège new-yorkais aux représentants officiels des États membres de l’organisation.

Le diplomate russe a également dénoncé ce qu’il considère comme un manque de respect envers la présidence chinoise du Conseil de sécurité ainsi qu’envers les discussions consacrées à la Charte des Nations unies.

Le département d’État américain et la mission américaine auprès de l’ONU n’ont pas immédiatement réagi aux accusations formulées par la Russie. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni par Washington concernant les raisons du refus de visa.

Cet incident intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre Moscou et Washington, marqué par des désaccords profonds sur plusieurs dossiers internationaux et par une multiplication des tensions diplomatiques au sein des instances internationales.