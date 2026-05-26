L’Inde accélère sa transition verte : Clean Max lève 575 millions de dollars pour le solaire et l’éolien

La société indienne d’énergie renouvelable Clean Max Enviro Energy Solutions a annoncé mardi avoir levé environ 575 millions de dollars afin de financer l’expansion de ses projets solaires et éoliens à travers l’Inde.

L’entreprise, spécialisée dans les infrastructures d’énergie propre, prévoit d’utiliser ces fonds pour accélérer le développement de nouvelles capacités de production électrique dans un pays confronté à une demande énergétique en forte hausse.

Cette levée de fonds intervient alors que l’Inde intensifie ses investissements dans les énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et d’atteindre ses objectifs climatiques. Le gouvernement indien mise fortement sur le solaire et l’éolien pour accompagner la croissance économique du pays.

Le secteur énergétique indien connaît actuellement une période de forte tension, marquée par une consommation record d’électricité et par des appels de l’industrie solaire à une hausse des tarifs de l’énergie afin de soutenir les investissements dans les infrastructures.

Clean Max fait partie des entreprises qui profitent de cette dynamique favorable aux énergies vertes. La société développe principalement des projets destinés à fournir de l’électricité renouvelable aux entreprises industrielles et commerciales.

L’Inde figure aujourd’hui parmi les marchés les plus attractifs au monde pour les investissements dans les énergies renouvelables, grâce à l’augmentation rapide de la demande énergétique et aux politiques publiques encourageant la transition écologique.

Avec cette opération financière majeure, Clean Max entend renforcer sa position sur le marché indien et participer plus largement à l’expansion des capacités de production d’énergie propre dans le pays.