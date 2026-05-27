Le Pentagone et SpaceX s’affrontent sur le coût de Starlink en pleine guerre contre l’Iran

Une dispute oppose actuellement le Pentagone à SpaceX au sujet du coût d’utilisation du réseau satellitaire Starlink dans le cadre des opérations militaires américaines liées à la guerre contre l’Iran, selon des informations obtenues par Reuters.

D’après plusieurs sources proches du dossier, SpaceX a fortement augmenté les tarifs appliqués aux terminaux Starlink utilisés par l’armée américaine. Le coût par connexion serait passé d’environ 5 000 dollars à près de 25 000 dollars pour certains usages militaires avancés, notamment sur des drones kamikazes américains utilisés dans le conflit.

Les responsables de SpaceX auraient expliqué au département de la Défense que les militaires utilisaient un niveau de service beaucoup plus sophistiqué que celui initialement prévu dans les contrats. Malgré les réticences du Pentagone, les autorités américaines auraient finalement accepté ces coûts plus élevés afin de maintenir les capacités opérationnelles du réseau.

Le système Starlink est devenu un outil stratégique majeur pour les forces américaines, notamment pour les drones LUCAS, des appareils bon marché comparés aux drones Shahed iraniens. Ces drones peuvent rester en vol au-dessus d’une cible avant de s’y écraser pour exploser.

Les tensions ne concernent pas uniquement les usages militaires. Selon Reuters, le Pentagone et SpaceX sont également en désaccord sur un projet destiné à fournir des connexions mobiles par satellite aux civils iraniens confrontés aux coupures d’Internet imposées par les autorités de Téhéran.

Cette affaire illustre l’influence grandissante de Elon Musk et de SpaceX dans les infrastructures stratégiques américaines. Le réseau Starlink est devenu un élément central des communications militaires modernes, renforçant la dépendance du gouvernement américain à l’égard des technologies privées.

Le différend met également en lumière les questions de pouvoir et de négociation qui émergent lorsque des entreprises technologiques privées jouent un rôle essentiel dans des opérations militaires et géopolitiques sensibles.