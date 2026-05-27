Météo : la vague de chaleur atteint son pic ce mercredi avec jusqu’à 37°C

La France suffoque ce mercredi sous l’effet d’une vague de chaleur exceptionnelle pour une fin mai. Le puissant dôme de chaleur installé sur l’Europe occidentale maintient des températures extrêmement élevées sur une grande partie du pays, avec de nouveaux records possibles dans plusieurs régions.

Les maximales atteignent fréquemment 30 à 35°C l’après-midi, et jusqu’à 36 à 37°C entre le sud-ouest, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et le bassin parisien. Les nuits deviennent également difficiles dans les grandes agglomérations avec parfois encore 18 à 22°C au lever du jour. Seules les zones proches de la Manche, du nord-est ou certaines vallées alpines conservent un peu de fraîcheur matinale.

Cette chaleur durable dégrade aussi la qualité de l’air avec une hausse importante des concentrations d’ozone dans de nombreuses grandes villes de l’ouest, du centre et de l’Île-de-France. En parallèle, quelques orages de chaleur pourront éclater en fin de journée sur les Alpes, les Pyrénées ou plus localement entre la Bretagne intérieure et le Calvados, avec un risque ponctuel de fortes pluies et de rafales.