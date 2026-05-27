Tony Blair met en garde le Parti travailliste contre un virage à gauche et un retour sur le Brexit

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a appelé le Parti travailliste à recentrer son action sur les politiques économiques et les réformes concrètes plutôt que sur les querelles de personnalités, alors que les spéculations autour de l’avenir politique de Keir Starmer se multiplient.

Dans un long essai publié mardi, Blair a averti son ancien parti contre la tentation de se déplacer davantage vers la gauche ou de remettre en cause le Brexit. Selon lui, la seule stratégie électoralement viable pour les travaillistes consiste à occuper ce qu’il appelle un « centre radical ».

L’ancien dirigeant, qui a conduit le Labour à trois victoires électorales consécutives entre 1997 et 2007, estime que les difficultés actuelles du gouvernement ne relèvent pas d’un problème de communication ou de leadership personnel, mais d’un manque de vision politique claire.

Blair critique indirectement certaines figures montantes du parti, dont Andy Burnham et Wes Streeting, accusées de défendre des orientations opposées, entre un virage plus à gauche et un rapprochement accru avec l’Union européenne.

Selon lui, le Parti travailliste devrait plutôt se concentrer sur des politiques favorables aux entreprises, le développement de l’intelligence artificielle, la baisse du coût de l’énergie et un renforcement pragmatique des relations économiques avec l’Europe, sans remettre en cause la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Cette intervention intervient alors que la popularité de Keir Starmer traverse une période difficile. Plusieurs responsables travaillistes commencent à faire entendre leurs désaccords sur la stratégie du gouvernement et sur la direction que doit prendre le parti à moyen terme.

Tony Blair insiste néanmoins sur le fait qu’un changement de dirigeant ne suffirait pas à résoudre les problèmes du Labour. À ses yeux, seule une refonte profonde du projet politique permettra au parti de retrouver durablement le soutien des électeurs britanniques.