Entrevue Consommation Entreprises

Les Galeries Lafayette quittent définitivement la Chine après cinq ans à Pékin

27 mai 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’enseigne française de grand magasin a fermé son unique point de vente chinois, jugeant les investissements nécessaires trop importants.

Les Galeries Lafayette quittent définitivement la Chine après cinq ans à Pékin
Les Galeries Lafayette quittent définitivement la Chine après cinq ans à Pékin

Les Galeries Lafayette ont mis fin à leur aventure chinoise. Le grand magasin parisien a officiellement fermé son point de vente de Pékin, ouvert il y a seulement cinq ans dans la capitale chinoise. Cette décision signe la fin d’une implantation qui n’aura jamais trouvé son public sur le marché chinois, pourtant considéré comme stratégique par les enseignes de luxe occidentales.

Des investissements jugés trop lourds

La direction a justifié ce retrait par la taille excessive du magasin. Avec ses 48 000 mètres carrés répartis sur plusieurs niveaux, le bâtiment nécessitait des investissements colossaux pour être modernisé et adapté aux attentes des consommateurs locaux. Face à ces coûts jugés disproportionnés, l’enseigne fondée en 1895 a préféré se retirer plutôt que d’engager des sommes considérables dans un projet incertain.

Le commerce physique à la peine

Cette fermeture intervient dans un contexte difficile pour le commerce de détail traditionnel en Chine. La montée en puissance du e-commerce et l’évolution rapide des habitudes de consommation fragilisent les grands magasins physiques, même les plus prestigieux. Les Galeries Lafayette rejoignent ainsi la liste des enseignes étrangères contraintes de revoir leur stratégie asiatique face à une concurrence locale de plus en plus agressive.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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