Raphaël Glucksmann prépare 2027 et prend ses distances avec Jean-Luc Mélenchon

L’eurodéputé Raphaël Glucksmann souhaite rassembler la gauche “démocrate et républicaine” en vue de l’élection présidentielle de 2027, tout en excluant clairement toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Invité mercredi sur France Inter, le dirigeant de Place publique affirme vouloir construire une alternative.

L’ancien tête de liste social-démocrate aux européennes explique se donner encore “trois mois” pour décider d’une éventuelle candidature à la présidentielle. Il estime que son courant politique représente “le seul espace capable de gagner” face au Rassemblement national.

Une stratégie tournée vers la gauche modérée et les déçus du macronisme

Raphaël Glucksmann juge les divergences avec Jean-Luc Mélenchon trop importantes pour envisager une coalition. Selon lui, le leader de La France insoumise serait incapable de l’emporter face à Jordan Bardella lors d’un second tour présidentiel.

En parallèle, l’eurodéputé ouvre la porte aux électeurs issus du macronisme, estimant qu’une victoire en 2027 passera par un rassemblement plus large autour de la démocratie, de l’Europe et de la transition écologique. Cette prise de position intervient à la veille de la sortie de son livre Nous avons encore envie, dans lequel il expose sa vision politique à moins d’un an de l’échéance présidentielle.