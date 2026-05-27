L’Iran évoque une réouverture du détroit d’Ormuz dans le cadre d’un possible accord avec Washington

La télévision d’État iranienne a affirmé mercredi que Téhéran pourrait rétablir le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz à son niveau d’avant-guerre d’ici un mois, dans le cadre d’un accord en discussion avec les États-Unis. Cette information intervient alors que les tensions régionales continuent de perturber les approvisionnements énergétiques mondiaux transitant par cette voie maritime stratégique.

Selon le média iranien, un projet de mémorandum d’entente entre les deux pays prévoirait également le retrait des forces américaines des environs de l’Iran ainsi que la levée du blocus naval imposé à la navigation iranienne. La chaîne affirme avoir obtenu une version non officielle du document, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’un texte finalisé et qu’il pourrait ne jamais être approuvé.

La Maison Blanche a rapidement démenti ces informations, qualifiant le prétendu mémorandum de « pure invention ». Washington assure qu’aucun accord correspondant à cette description n’existe actuellement et rejette l’authenticité des éléments relayés par les médias iraniens.

Du côté iranien, les autorités n’ont pas officiellement commenté ces affirmations. Un haut responsable iranien cité dans le contexte du dossier a toutefois indiqué qu’aucun accord définitif concernant le détroit d’Ormuz n’avait encore été conclu.

Le reportage de la télévision d’État évoque également la question sensible de la présence militaire américaine dans la région, précisant que ce sujet nécessiterait des discussions supplémentaires. En revanche, aucune mention n’a été faite du programme nucléaire iranien, qui demeure l’un des principaux points de tension entre Washington et Téhéran.

Le détroit d’Ormuz constitue un passage essentiel pour le commerce mondial du pétrole et du gaz. Toute perturbation dans cette zone stratégique provoque généralement une forte inquiétude sur les marchés énergétiques et auprès des puissances internationales dépendantes des exportations du Golfe.