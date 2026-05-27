Israël affirme avoir tué le nouveau chef militaire du Hamas à Gaza, Mohammed Odeh

Moins de deux semaines après la mort de son prédécesseur, Israël affirme avoir éliminé Mohammed Odeh, présenté comme le nouveau chef de la branche armée du Hamas. Cette frappe marque une nouvelle étape dans la campagne israélienne visant les cadres militaires du mouvement palestinien à Gaza.

Une frappe ciblée dans le nord de Gaza

Israël a annoncé ce mercredi avoir tué Mohammed Odeh lors d’une frappe menée la veille dans le nord de la bande de Gaza. Il était présenté par l’armée israélienne comme le nouveau responsable de la branche militaire du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam.

L’opération aurait visé plusieurs bâtiments utilisés comme lieux de dissimulation après plusieurs mois de surveillance de ses déplacements. La frappe fait suite à une série d’attaques ciblées contre la hiérarchie militaire du Hamas.

Un chef nommé depuis quelques jours seulement

Mohammed Odeh avait pris la tête de la branche armée du Hamas après la mort d’Ezzedine Al-Haddad, tué le 15 mai dans une frappe israélienne. Sa nomination faisait de lui l’un des hommes les plus recherchés par Israël dans l’enclave palestinienne. Il était un ancien responsable du renseignement du Hamas et une figure impliquée dans l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Des victimes civiles signalées

La frappe a touché un secteur urbain de Gaza. Des bilans palestiniens font état de plusieurs morts et de nombreux blessés. Les chiffres varient : au moins trois morts et douze blessés ont été rapportés dans un premier bilan, tandis qu’un autre bilan évoque six morts et plus de vingt blessés. Cette attaque ravive les critiques sur les frappes menées dans des zones densément peuplées, alors que la population de Gaza reste largement déplacée et dépendante de l’aide humanitaire après plus de deux ans de guerre.

Un coup dur pour la chaîne de commandement du Hamas

La mort annoncée de Mohammed Odeh fragilisera encore la structure militaire du Hamas à Gaza. En quelques jours, Israël affirme avoir éliminé deux chefs successifs de la branche armée du mouvement. Cette succession rapide de frappes montre la priorité donnée par Israël à la décapitation opérationnelle du Hamas : priver le mouvement de ses cadres, désorganiser ses réseaux et empêcher une reconstitution durable de ses capacités militaires.

Une guerre toujours sans issue politique claire

La guerre à Gaza a débuté après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a fait environ 1 200 morts en Israël et entraîné l’enlèvement de quelque 250 personnes. Depuis, les pertes palestiniennes se comptent en dizaines de milliers, avec plus de 72 000 morts recensés par les autorités sanitaires de Gaza, qui ne distinguent pas dans leur bilan les civils des combattants.