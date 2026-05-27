Shakira et Bad Bunny transforment Madrid en capitale de la musique latine avec leurs résidences de concerts

La scène musicale latino-américaine confirme son ascension en Espagne avec les résidences géantes annoncées cette année par Bad Bunny et Shakira à Madrid. Les deux artistes doivent assurer plus de vingt concerts à eux seuls dans la capitale espagnole, devenue incontournable pour les stars de la musique hispanophone.

Le chanteur portoricain lancera dès la fin du mois une série de dix dates dans le cadre de sa tournée mondiale, tandis que la star colombienne enchaînera à partir de septembre une résidence de douze concerts, ses seules représentations européennes prévues cette année. Cette concentration d’événements illustre l’importance grandissante de Madrid dans l’industrie musicale latino.

L’explosion des rythmes latins en Espagne

Selon plusieurs spécialistes du secteur, cette évolution s’explique notamment par la forte croissance de la population originaire d’Amérique latine dans la région madrilène. En vingt-cinq ans, le nombre de résidents latino-américains y a fortement augmenté, contribuant à transformer durablement les goûts musicaux du public espagnol.

Le reggaeton, la pop urbaine et les musiques latines dominent désormais les plateformes de streaming et occupent une place majeure dans les radios espagnoles. Cette dynamique attire également producteurs, labels et festivals spécialisés, au point que certains acteurs du secteur considèrent aujourd’hui Madrid comme la véritable porte d’entrée de la musique latino vers le marché européen.