Un vaste stock d’armes et de drogues découvert chez un couple du Lot

Deux habitants de Souillac, dans le Lot, ont été placés en détention provisoire après la découverte d’un important arsenal et de plusieurs kilos de stupéfiants lors d’une opération menée par les gendarmes. Le couple a été mis en examen pour trafic d’armes, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Les enquêteurs ont saisi cinq fusils d’assaut de type AK47 et M16, plusieurs armes de poing, des carabines, plus d’un millier de cartouches ainsi que des grenades lacrymogènes. Ils ont également découvert environ 11 kilos de drogues, parmi lesquelles de la cocaïne, de l’héroïne, de la kétamine, de la MDMA et des amphétamines, ainsi que 26 000 euros en espèces.

Une interpellation après une enquête discrète

L’enquête avait été ouverte le 19 mai par les gendarmes de Toulouse et de Gourdon. Les deux suspects ont finalement été arrêtés à bord d’un camping-car alors qu’ils revenaient des Pays-Bas et se dirigeaient vers un terrain isolé situé à Martel, à proximité de leur domicile.

Présentés au pôle criminel du tribunal judiciaire d’Agen, ils sont poursuivis pour plusieurs infractions liées au trafic d’armes, au blanchiment et au recel de vols. Les magistrats ont décidé de leur placement en détention provisoire dans l’attente de la suite des investigations.