Une aide de 100 euros ouverte aux automobilistes modestes les plus dépendants de leur voiture

Le gouvernement ouvre ce mercredi le dispositif d’indemnité carburant destiné aux travailleurs modestes effectuant de longs trajets pour se rendre au travail. Cette aide de 100 euros vise les actifs dont les revenus restent limités malgré une forte dépendance à la voiture dans leur activité quotidienne.

Pour bénéficier du dispositif, il faut résider fiscalement en France, disposer d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros et parcourir au moins 30 kilomètres aller-retour par jour pour travailler, ou dépasser 8 000 kilomètres annuels dans le cadre professionnel. Les bénéficiaires devront effectuer leur demande directement en ligne sur le site des impôts.

Un dispositif ciblé sur les “grands rouleurs”

Le formulaire demande notamment le numéro fiscal du demandeur, l’immatriculation du véhicule utilisé ainsi que les informations figurant sur la carte grise. L’administration fiscale précise qu’une seule aide pourra être accordée par véhicule et que des contrôles seront réalisés afin de limiter les fraudes.

Annoncée initialement à 50 euros avant d’être doublée par l’exécutif, cette indemnité doit concerner environ trois millions de Français selon le gouvernement. Les versements devraient intervenir sous une dizaine de jours après validation du dossier, tandis que le formulaire restera accessible pendant deux mois.