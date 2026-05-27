La déforestation recule fortement en Amazonie brésilienne, au plus bas depuis 2019

La destruction de la forêt amazonienne au Brésil a atteint en 2025 son niveau le plus faible depuis le début des relevés du réseau de surveillance MapBiomas. Selon le rapport publié mercredi, moins d’un million d’hectares ont été déboisés dans le pays l’an dernier, une première depuis six ans.

Près de 985 000 hectares de végétation ont disparu en 2025, soit une baisse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. En Amazonie brésilienne seule, la surface déboisée a chuté de 23,5 %, atteignant son plus bas niveau depuis 2019. Malgré cette amélioration, les auteurs du rapport rappellent qu’environ “cinq arbres par seconde” continuent d’être arrachés dans la région.

Lula met en avant son bilan environnemental

Ces chiffres constituent un signal positif pour Luiz Inácio Lula da Silva, qui a fait de la lutte contre la déforestation l’un des axes majeurs de son mandat et s’est engagé à éliminer la déforestation illégale d’ici 2030. Les experts de MapBiomas attribuent notamment cette baisse au renforcement des contrôles et des sanctions contre les activités illégales.

L’expansion agricole reste toutefois la principale cause de destruction des écosystèmes brésiliens, représentant la quasi-totalité des surfaces touchées. Le Cerrado, vaste savane située au sud de l’Amazonie, demeure le biome le plus affecté malgré une légère amélioration des chiffres cette année.

Les organisations écologistes restent prudentes. Elles dénoncent plusieurs projets soutenus récemment par le pouvoir brésilien, notamment des réformes jugées moins protectrices pour l’environnement ainsi qu’un projet controversé d’exploration pétrolière au large de l’Amazonie.