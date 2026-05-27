Romain Gavras prépare un film sur le spectaculaire braquage du Louvre

Le réalisateur Romain Gavras va porter au cinéma l’un des faits divers les plus retentissants de ces dernières années : le spectaculaire vol de bijoux survenu au Musée du Louvre en octobre 2025. Le cambriolage, qui avait marqué l’actualité internationale, s’était soldé par la disparition de près de 88 millions d’euros de pièces précieuses.

Le futur long-métrage sera adapté du livre d’enquête Main basse sur le Louvre, écrit par trois journalistes ayant retracé les coulisses de cette opération hors norme. L’affaire avait fasciné par son ampleur, la précision de son exécution et les nombreuses zones d’ombre entourant encore ses auteurs.

Un des plus grands braquages culturels de l’histoire récente

Le casse avait provoqué un choc dans le monde culturel français et relancé les débats sur la sécurité des grandes institutions muséales. Les voleurs étaient parvenus à dérober des bijoux d’exception au sein même du plus célèbre musée français, dans une opération décrite comme extrêmement organisée.

Connu pour ses univers visuels puissants et ses films à forte tension, Romain Gavras pourrait donner une dimension spectaculaire à cette adaptation inspirée d’un fait réel. Le projet confirme également l’intérêt croissant du cinéma pour les grandes affaires criminelles françaises récentes.