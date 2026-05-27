Joe Biden attaque le ministère de la Justice pour empêcher la diffusion d’enregistrements privés

L’ancien président américain Joe Biden a engagé une procédure judiciaire contre le ministère de la Justice afin de bloquer la publication d’enregistrements audio et de transcriptions d’entretiens privés réalisés avec son biographe entre 2016 et 2017. La plainte a été déposée mardi devant un tribunal fédéral de Washington.

Cette action en justice intervient alors que le ministère prévoit de transmettre ces documents, le 15 juin prochain, à la commission judiciaire de la Chambre des représentants ainsi qu’à la Heritage Foundation, un influent groupe conservateur américain. Les enregistrements avaient été utilisés dans le cadre de l’enquête menée par le procureur spécial Robert Hur sur la gestion de documents classifiés par Joe Biden.

L’enquête, conduite en 2023, s’était conclue sans poursuites pénales contre l’ancien président démocrate. Toutefois, la Heritage Foundation avait ensuite réclamé l’accès aux documents au nom de la transparence publique. Selon la plainte déposée par Biden, le ministère de la Justice avait auparavant soutenu que ces éléments étaient protégés par les exemptions prévues dans la législation sur l’accès aux documents administratifs.

Les avocats de Joe Biden accusent désormais le ministère d’avoir changé de position après le retour de Donald Trump à la présidence. Ils estiment que la transmission des documents au Congrès constituerait un moyen de contourner les protections fédérales encadrant la confidentialité de ces échanges privés.

La plainte demande au tribunal de considérer la requête de la commission parlementaire comme abusive et invalide, et d’interdire définitivement la diffusion des enregistrements et des transcriptions. Le ministère de la Justice n’a pas réagi publiquement dans l’immédiat.

Les conversations concernées avaient été enregistrées au domicile de Joe Biden dans le cadre de la préparation de son livre publié en 2017, « Promise Me, Dad ». L’ouvrage revenait notamment sur la maladie et la mort de son fils Beau Biden, ainsi que sur sa réflexion concernant une éventuelle candidature présidentielle.