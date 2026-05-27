Marine Tondelier attaque l’exécutif sur la gestion des vagues de chaleur

La secrétaire nationale des Les Écologistes, Marine Tondelier, a vivement critiqué mercredi la préparation du gouvernement face aux épisodes de fortes chaleurs. Invitée de Franceinfo, elle s’est dite “effarée” par ce qu’elle considère comme un manque d’anticipation des autorités.

La responsable écologiste reproche notamment à l’exécutif d’organiser seulement maintenant une réunion interministérielle consacrée à la canicule alors que plusieurs territoires connaissent déjà des températures élevées depuis plusieurs jours. Selon elle, le gouvernement réagit trop tardivement face à des phénomènes climatiques pourtant annoncés.

Une réunion gouvernementale prévue jeudi

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu doit présider jeudi une réunion destinée à faire le point sur la préparation des services de l’État aux vagues de chaleur. Plusieurs sujets doivent être abordés, notamment l’accueil du public, la situation des nappes phréatiques ou encore les risques d’incendies.

Marine Tondelier accuse le gouvernement de ne pas prendre suffisamment la mesure des conséquences du réchauffement climatique et estime que les dispositifs actuels restent largement insuffisants face à la multiplication des épisodes extrêmes. Les fortes chaleurs précoces observées ces derniers jours ravivent une nouvelle fois le débat sur l’adaptation du pays aux dérèglements climatiques.