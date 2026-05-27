Le Vietnam et les Philippines scellent un rapprochement stratégique avec la visite de To Lam à Manille

Le dirigeant vietnamien To Lam effectuera une visite d’État aux Philippines la semaine prochaine, une rencontre destinée à renforcer les liens commerciaux et sécuritaires entre les deux pays, a annoncé Manille mercredi. Cette visite intervient alors que le président philippin Ferdinand Marcos Jr cherche à consolider les alliances régionales de son pays dans un contexte de tensions accrues en Asie-Pacifique.

To Lam, à la fois président du Vietnam et chef du Parti communiste vietnamien, sera reçu par Ferdinand Marcos Jr pour une visite de deux jours, prévue du 31 mai au 1er juin. Les discussions devraient porter sur le commerce, la sécurité et la coopération maritime, selon un communiqué du bureau présidentiel philippin.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Manille visant à élargir son réseau de partenariats sécuritaires, notamment face à une Chine de plus en plus affirmée dans la région. Les Philippines, alliées des États-Unis, ont récemment organisé leurs plus vastes exercices militaires multilatéraux, illustrant cette volonté de renforcer leur posture défensive.

Malgré des revendications territoriales qui se chevauchent entre le Vietnam et les Philippines en mer de Chine méridionale, les relations entre les deux pays restent globalement cordiales. Les tensions sont limitées, et leurs forces côtières ont même mené en 2024 leurs premiers exercices conjoints, signe d’un rapprochement opérationnel inédit.

Les deux pays partagent toutefois des différends de longue date avec Pékin, qui revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ces dernières années, des incidents impliquant des navires chinois ont été signalés par les garde-côtes vietnamiens et philippins, alimentant les préoccupations sécuritaires dans la région.

Avant son arrivée à Manille, To Lam doit se rendre en Thaïlande mercredi, puis à Singapour vendredi, où il prononcera le discours d’ouverture du Dialogue de Shangri-La, une importante conférence annuelle sur la sécurité. Le dirigeant vietnamien avait également rencontré le président chinois Xi Jinping en avril, lors de son premier déplacement à l’étranger depuis son accession à la présidence de l’État.