La Chine cherche à apaiser ses relations avec la République tchèque

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin était disposé à coopérer avec la République tchèque afin d’améliorer leurs relations diplomatiques, selon la télévision d’État CCTV.

Ces déclarations ont été faites lors d’un échange avec son homologue tchèque Petr Macinka, dans un contexte où les liens entre Pékin et Prague ont connu des fluctuations ces dernières années.

La Chine a insisté sur la nécessité de renforcer la « confiance politique mutuelle » et d’élargir la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et touristiques. Wang Yi a également rappelé la position traditionnelle de Pékin selon laquelle Taïwan constitue une « affaire intérieure » et a appelé Prague à respecter le principe d’une seule Chine.

De son côté, la République tchèque entretient des relations de plus en plus visibles avec Taïwan, notamment via des visites officielles et des échanges économiques. Cette orientation est critiquée par Pékin, qui considère l’île comme une province chinoise.

La dynamique actuelle illustre une tentative chinoise de rééquilibrer ses relations en Europe centrale, dans un contexte de rivalités diplomatiques croissantes autour de Taïwan et des alliances économiques en Asie et en Europe.