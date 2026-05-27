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Le Royaume-Uni et la Pologne renforcent leur coopération militaire face à la Russie

27 mai 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Le Royaume-Uni et la Pologne renforcent leur coopération militaire face à la Russie
Le Royaume-Uni et la Pologne renforcent leur coopération militaire face à la Russie

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré mercredi que le nouveau traité entre la Pologne et le Royaume-Uni serait centré sur la défense contre la Russie, alors qu’il se rendait à Londres pour signer l’accord avec son homologue britannique Keir Starmer.

Le gouvernement britannique a annoncé que ce traité de défense et de sécurité vise à renforcer la coopération militaire face à la multiplication des menaces en Europe. Londres a récemment conclu des accords similaires avec la France et l’Allemagne.

Bien que les deux pays soient déjà des alliés étroits au sein de l’OTAN, Starmer a estimé que « les défis auxquels l’Europe est confrontée aujourd’hui exigent un partenariat encore plus fort ».

Cette initiative intervient alors que les pays européens subissent une pression croissante de l’administration du président américain Donald Trump pour accroître leurs dépenses et leurs responsabilités en matière de défense.

La Pologne et le Royaume-Uni figurent parmi les principaux soutiens militaires et politiques de l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. Tusk a affirmé que les deux gouvernements considéraient Moscou comme « une menace stratégique et à long terme » pour l’Europe et pour l’OTAN.

Le traité devrait notamment renforcer la coopération en matière de sécurité, de renseignement et de défense militaire entre Varsovie et Londres.

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