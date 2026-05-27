L’OMS recense 13 cas d’hantavirus liés à l’épidémie sur le navire MV Hondius

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi qu’un nouveau cas d’hantavirus avait été détecté en Espagne parmi des passagers placés en quarantaine après l’épidémie sur le paquebot de croisière MV Hondius.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le nombre total de cas liés à cette épidémie s’élève désormais à 13.

Trois personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, mais aucun nouveau décès n’a été signalé depuis le 2 mai. Tedros a indiqué que la situation restait stable et que les passagers malades recevaient des soins médicaux tandis que les autres demeuraient en quarantaine.

Au cours des deux dernières semaines, tous les passagers, membres d’équipage et personnels médicaux encore présents à bord ont quitté le navire, considéré comme l’épicentre de l’épidémie.

Les hantavirus sont transmis par les rongeurs et peuvent provoquer des maladies graves chez l’être humain. Selon l’OMS, entre 10 000 et 100 000 cas humains sont recensés chaque année dans le monde, avec une gravité variable selon les souches du virus.