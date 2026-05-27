Israël affirme avoir tué le nouveau chef militaire du Hamas à Gaza

Israël a annoncé mercredi avoir tué à Gaza le nouveau chef de la branche armée du Hamas, quelques jours seulement après l’élimination de son prédécesseur, dans le cadre d’une intensification des opérations militaires israéliennes dans la région.

Selon l’armée israélienne, Mohammad Odeh a été tué mardi lors d’une frappe menée dans le quartier de Rimal, à Gaza.

Un proche d’Odeh a confirmé sa mort à Reuters, précisant qu’il avait également perdu sa femme et son fils dans l’attaque. Le Hamas n’a toutefois pas encore publié de confirmation officielle.

Les autorités sanitaires de Gaza ont indiqué que la frappe avait fait six morts et plus de vingt blessés, après qu’un étage supérieur d’un immeuble résidentiel a été détruit. Les secouristes poursuivaient encore leurs recherches dans les décombres mercredi matin.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que Mohammad Odeh dirigeait la division du renseignement du Hamas lors de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, qui avait déclenché la guerre à Gaza.

Selon Netanyahu, Odeh avait récemment été choisi pour succéder à Izz al-Din al-Haddad, tué par Israël le 15 mai. Des sources proches du Hamas n’ont pas confirmé cette nomination, mais ont reconnu qu’il figurait parmi les successeurs possibles au sein de la direction militaire du mouvement.

Cette annonce intervient alors qu’Israël élargit également ses opérations militaires au Liban contre le Hezbollah, allié de l’Iran, tout en renforçant ses activités militaires en Cisjordanie.