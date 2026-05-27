L’administration Trump envisage de suspendre les contrôles d’immigration dans certains grands aéroports américains

L’administration du président Donald Trump prépare des plans visant à suspendre les procédures fédérales d’immigration et de douane dans les aéroports situés dans les « villes sanctuaires », accusées par la Maison-Blanche de ne pas coopérer suffisamment avec la politique migratoire fédérale.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a confirmé que des discussions étaient en cours au sein de l’administration, tout en précisant qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.

Dans une interview accordée à Fox News, Mullin a déclaré que le gouvernement examinait la possibilité de cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret dans certaines grandes villes dirigées par des démocrates. Selon lui, ces juridictions empêcheraient les autorités fédérales « d’appliquer les lois fédérales sur l’immigration ».

Une telle mesure pourrait avoir des conséquences majeures sur le trafic aérien international et le commerce américain, alors que les États-Unis s’apprêtent à accueillir des millions de visiteurs étrangers pour le début de la 2026 FIFA World Cup le mois prochain.

Parmi les villes concernées figureraient plusieurs grands hubs aéroportuaires américains, notamment Boston, Chicago, Denver et Philadelphie, selon une liste publiée récemment par le département américain de la Justice concernant les juridictions dites « sanctuaires ».

La semaine dernière déjà, Reuters avait rapporté que Markwayne Mullin avait évoqué en privé cette possibilité auprès de représentants du secteur du transport et du tourisme, suscitant de fortes inquiétudes chez les compagnies aériennes et les acteurs économiques.

Les villes sanctuaires limitent généralement leur coopération avec les autorités fédérales en matière d’expulsion des migrants en situation irrégulière. Cette question est devenue l’un des principaux points de confrontation entre l’administration Trump et plusieurs États ou municipalités démocrates.

Si elle était appliquée, cette mesure marquerait une escalade majeure dans le bras de fer politique autour de l’immigration aux États-Unis, avec des répercussions potentielles importantes sur les voyages internationaux et l’économie américaine.