Des drones ukrainiens égarés font monter la tension sur le flanc est de l’OTAN

Des drones ukrainiens ont pénétré ces dernières semaines dans l’espace aérien de plusieurs pays baltes, provoquant une montée des tensions avec la Russie et alimentant les inquiétudes sécuritaires sur le flanc oriental de l’OTAN, selon plusieurs responsables régionaux.

Ces incidents surviennent alors que l’Ukraine intensifie ses frappes de drones contre des infrastructures stratégiques russes situées dans la région de la Baltique, notamment des ports utilisés pour l’exportation de pétrole et de gaz russes. Ces installations représentent une part importante des exportations énergétiques de Moscou.

Les autorités ukrainiennes et baltes affirment que les drones concernés ont été déviés de leur trajectoire par des systèmes russes de guerre électronique. Selon elles, les dispositifs de brouillage utilisés par la Russie perturbent les signaux de navigation et provoquent des erreurs de trajectoire pouvant conduire les appareils à pénétrer dans l’espace aérien de pays voisins.

Moscou rejette cette version et accuse au contraire les États baltes de collaborer avec Kyiv afin de faciliter des attaques contre des cibles russes. Les gouvernements baltes ainsi que l’Ukraine démentent catégoriquement ces accusations.

Les incidents ont renforcé les inquiétudes dans la région quant au risque d’escalade involontaire impliquant des membres de l’OTAN. Plusieurs responsables européens redoutent qu’un accident ou une mauvaise interprétation ne provoque une crise plus large entre l’Alliance atlantique et la Russie.

Cette situation intervient également dans un contexte de doutes croissants sur l’engagement futur des États-Unis envers la sécurité collective européenne. Les débats autour du rôle de Washington au sein de l’OTAN alimentent les préoccupations des pays situés à proximité de la frontière russe.

Depuis le début de la guerre à grande échelle lancée par la Russie contre l’Ukraine il y a plus de quatre ans, les drones sont devenus un élément central du conflit. Les deux camps utilisent massivement des technologies de brouillage électronique pour perturber les missiles et appareils adverses, augmentant le risque d’incidents transfrontaliers dans plusieurs régions d’Europe de l’Est.