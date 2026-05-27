Tensions devant un lycée de Montbéliard après une manifestation d’élèves

Une mobilisation lycéenne a dégénéré mardi matin devant le lycée Germaine-Tillion de Montbéliard, dans le Doubs, où un enseignant a été blessé lors d’affrontements en marge du rassemblement. Entre 250 et 300 jeunes s’étaient réunis devant l’établissement pour dénoncer notamment l’état des locaux et le manque de réponses des autorités éducatives.

Selon la police, un groupe d’une trentaine d’individus particulièrement violents s’est détaché du rassemblement pour viser les forces de l’ordre avec des projectiles et des pavés. Les policiers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes afin de disperser les affrontements, qui se sont poursuivis dans l’après-midi avec plusieurs incendies de poubelles.

Deux adolescents placés en garde à vue

Deux mineurs de 16 ans ont été interpellés puis placés en garde à vue pour violences, participation à un attroupement et dégradations. D’après le parquet, aucun des deux jeunes n’est scolarisé dans le lycée concerné. L’un réside à Besançon tandis que l’autre est hébergé dans un foyer de Montbéliard et possède déjà des antécédents judiciaires.

Le rectorat a confirmé qu’un professeur avait été blessé à la tête au cours des incidents. Les circonstances exactes restent toutefois floues. Un syndicat enseignant affirme qu’il aurait été touché par un éclat de grenade de désencerclement, ce que la police dément fermement. L’enseignant a reçu des points de suture à l’hôpital.