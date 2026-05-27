Ebola : le Canada et les Bahamas ferment temporairement leurs frontières à plusieurs pays africains

Le Canada et les Bahamas ont annoncé mardi de nouvelles restrictions d’entrée visant plusieurs pays africains touchés par une épidémie d’Ebola, alors que les autorités sanitaires internationales redoutent une propagation plus large du virus.

Le gouvernement canadien a indiqué que les résidents de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Soudan du Sud seraient interdits d’entrée sur le territoire pendant une durée de 90 jours à compter de mercredi. Ottawa affirme que cette mesure vise à limiter les risques d’introduction et de propagation du virus au Canada.

De leur côté, les Bahamas ont annoncé l’entrée en vigueur immédiate d’une interdiction similaire pour une période initiale de 30 jours. Les autorités du pays ont précisé que cette décision pourrait être réévaluée par le ministère bahaméen de la Santé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces annonces interviennent après que l’Organisation mondiale de la santé a relevé vendredi à un niveau « très élevé » le risque de propagation de la souche Bundibugyo du virus Ebola en République démocratique du Congo. L’OMS considère désormais l’épidémie en RDC et en Ouganda comme une urgence de portée internationale.

Les organisations humanitaires et les autorités sanitaires intensifient actuellement leurs efforts pour contenir la maladie, notamment en Ouganda, où des campagnes de sensibilisation et de surveillance sanitaire ont été renforcées ces derniers jours.

L’épidémie actuelle concerne la souche Bundibugyo d’Ebola, une variante moins fréquente du virus mais pouvant provoquer de graves fièvres hémorragiques. Les autorités internationales surveillent particulièrement les risques de transmission transfrontalière dans la région.

Les restrictions annoncées par le Canada et les Bahamas s’inscrivent dans une série de mesures préventives prises par plusieurs pays face à la recrudescence des inquiétudes sanitaires mondiales liées à Ebola.