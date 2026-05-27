Mayotte attend des annonces de l’État sur le dossier sensible des migrants

Le président de l’Assemblée de Mayotte, Ben Issa Ousseni, a indiqué que le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, devait prochainement se rendre sur l’archipel afin d’apporter des réponses concernant le projet controversé de camp destiné aux migrants. Cette perspective suscite une forte opposition chez de nombreux élus locaux.

Depuis plusieurs semaines, les responsables politiques mahorais rejettent l’idée d’un camp officiel destiné aux ressortissants d’Afrique continentale pour remplacer le site informel de Tsoundzou, où vivent aujourd’hui plus d’un millier de personnes. Ben Issa Ousseni affirme avoir relayé à Paris “la voix des Mahorais” opposés à toute implantation durable d’une telle structure.

L’État promet des mesures de sécurité et un traitement accéléré des demandes d’asile

Selon le président de l’Assemblée départementale, une équipe de l’Ofpra doit être envoyée à Mayotte afin d’instruire plus rapidement les demandes d’asile des migrants présents dans le camp. L’objectif affiché est d’accélérer les procédures et de faciliter les expulsions des personnes déboutées.

Le nouveau préfet de Mayotte, Frédéric Poisot, a toutefois assuré qu’aucune décision définitive n’avait été prise concernant la création d’un camp officiel. En parallèle, les autorités prévoient le déploiement d’un “dispositif de sécurité très spécial” autour de Tsoundzou, secteur régulièrement touché par des violences dans le sud de Mamoudzou.