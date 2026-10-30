Carburants : TotalEnergies baisse le diesel à 2,15€ dès samedi dans 705 stations, avant une nouvelle baisse lundi

TotalEnergies réduit le prix du diesel à 2,15€ dans 705 stations dès samedi, anticipant l'arrivée de 10 millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques de l'État. D'autres réductions seront appliquées à partir de lundi, visant aussi les ménages et les agriculteurs. Cette annonce fait suite aux bénéfices records du groupe.

TotalEnergies a annoncé ce vendredi une baisse du prix du gazole à 2,15€ le litre dès samedi 31 octobre dans les 705 stations de son réseau Access en France. Cette réduction de 10 centimes par litre précède la mise à disposition de 10 millions de barils de diesel issus des réserves stratégiques de l’État. D’autres stations bénéficieront de cette mesure à partir du lundi 2 novembre. Le groupe annonce également des remises pour les ménages chauffés au fioul, les agriculteurs, les entreprises de travaux publics et les pêcheurs.

Le diesel à 2,15€ dès samedi dans 705 stations

Les automobilistes pourront bénéficier d’une baisse du prix du gazole dès ce samedi 31 octobre dans les 705 stations TotalEnergies Access réparties sur le territoire français. Le litre sera vendu à 2,15€, contre 2,25€ auparavant, soit une diminution de 10 centimes.

Ces stations représentent environ 60% des ventes de carburants réalisées par TotalEnergies en France. Le groupe applique ainsi une réduction immédiate dans une grande partie de son réseau, alors que les prix à la pompe ont fortement augmenté ces dernières semaines.

Concrètement, un automobiliste qui effectue un plein de 50 litres de diesel paiera 107,50€, contre 112,50€ au tarif précédent, soit une économie de 5€. Pour un plein de 60 litres, l’économie atteindra 6€.

Cette baisse a lieu alors que le gazole se vendait encore autour de 2,35€ le litre en moyenne nationale le 26 octobre. Le nouveau tarif des stations Access sera donc inférieur d’environ 20 centimes à cette référence.

Dès lundi, les autres stations TotalEnergies seront concernées

À partir du lundi 2 novembre, TotalEnergies étendra le bénéfice de l’accès aux stocks stratégiques à ses autres stations-service, à l’exception de celles situées sur les autoroutes.

La réduction appliquée dépendra toutefois de l’évolution des cours internationaux du diesel. Le groupe n’a donc pas annoncé un prix unique de 2,15€ pour l’ensemble de ses stations.

TotalEnergies a néanmoins confirmé le maintien de son plafond de 2,25€ le litre pour le gazole dans l’ensemble de son réseau français, y compris sur autoroute.

Les automobilistes devront ainsi distinguer deux dispositifs : un prix fixé à 2,15€ dans les 705 stations Access dès samedi et une répercussion progressive des économies dans les autres stations hors autoroutes à compter de lundi.

L’État débloque 10 millions de barils pour faire baisser les prix

Cette décision fait suite à l’annonce du gouvernement, le 12 octobre, de mettre à disposition des distributeurs 10 millions de barils de gazole provenant des réserves stratégiques françaises.

L’opération doit s’étaler sur trois mois. Les volumes seront répartis entre les distributeurs en fonction de leurs parts de marché de 2025, afin de leur permettre d’accéder à du carburant acheté à un coût historique inférieur aux prix actuels.

TotalEnergies a décidé d’anticiper cette opération « sans attendre la livraison physique des stocks stratégiques de diesel », afin de faire bénéficier immédiatement ses clients des conditions tarifaires associées.

Le gouvernement souhaite obtenir une diminution des prix comprise entre 12 et 18 centimes par litre grâce à la mobilisation des réserves stratégiques de gazole. Cette réduction constitue un objectif général et ne garantit pas une baisse identique dans toutes les stations.

Jeudi 29 octobre, l’exécutif avait demandé aux distributeurs de faire preuve de transparence et annoncé attendre « une baisse visible » dès le week-end.

Vendredi matin, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a prévenu qu’il serait « extrêmement exigeant » avec les distributeurs bénéficiant de ces réserves. Il a notamment demandé que le carburant ainsi mis à disposition soit vendu à prix coûtant.

Fioul domestique : une remise de 200€ par mètre cube

Les automobilistes ne seront pas les seuls bénéficiaires des mesures annoncées par TotalEnergies. Le groupe prévoit également une réduction pour les particuliers qui utilisent du fioul domestique pour se chauffer.

Du lundi 2 novembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027, une remise de 200€ par mètre cube sera appliquée aux clients concernés, soit 20 centimes par litre.

Pour une livraison de 1 000 litres de fioul, la réduction représentera donc 200€. Elle atteindra 300€ pour une commande de 1 500 litres et 400€ pour 2 000 litres.

Le montant de la remise apparaîtra directement sur la facture établie après la livraison.

Cette mesure concerne particulièrement les ménages utilisant encore une chaudière au fioul, dont les dépenses de chauffage ont augmenté avec la hausse des cours des produits pétroliers.

Agriculteurs, travaux publics et pêcheurs : 20 centimes de réduction par litre

TotalEnergies annonce également une remise de 20 centimes par litre sur le gazole non routier, par rapport au prix du marché international du diesel.

Cette réduction bénéficiera notamment aux agriculteurs utilisant du carburant pour leurs tracteurs et machines agricoles, ainsi qu’aux entreprises de travaux publics pour leurs engins de chantier.

Les pêcheurs bénéficieront du même avantage sur le gazole pêche utilisé pour leurs navires.

Pour une consommation de 1 000 litres, la réduction représentera 200€. Sur un volume de 5 000 litres, elle atteindra 1 000€.

Comme pour le fioul domestique, le dispositif s’appliquera du 2 novembre 2026 au 31 janvier 2027, avec une remise directement identifiable sur la facture.

TotalEnergies annonce cette baisse après des bénéfices records

L’annonce intervient au lendemain de la publication des résultats financiers de TotalEnergies pour le troisième trimestre 2026.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 8,3 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars sur la même période en 2025. Cette forte progression s’explique notamment par la hausse des prix des hydrocarbures dans un contexte de tensions au Moyen-Orient.

Ces résultats ont relancé les critiques sur les profits réalisés par les compagnies pétrolières alors que les automobilistes français subissent une forte augmentation de leurs dépenses de carburant.

Le groupe avait déjà pris plusieurs engagements pour limiter les prix à la pompe, notamment un plafonnement des tarifs dont le coût avait été évalué à plusieurs centaines de millions d’euros. Il avait également annoncé une baisse du prix du gazole pouvant atteindre 12 centimes par litre.

Avec son annonce du 30 octobre, TotalEnergies précise les modalités de répercussion de la mise à disposition des réserves stratégiques.

La baisse de samedi concernera exclusivement les stations Access pour le tarif de 2,15€. Les autres stations du réseau, hors autoroutes, bénéficieront à partir de lundi d’un ajustement dont le montant dépendra des marchés internationaux. Le plafond de 2,25€ continuera, lui, de s’appliquer dans toutes les stations françaises du groupe.