Les aspirateurs laveurs, alliant aspiration et nettoyage, gagnent en popularité dans les foyers. Bien que pratiques pour les surfaces dures, leur efficacité varie selon les modèles et les types de saleté. Ils ne remplacent pas toujours les aspirateurs traditionnels, notamment sur tapis, et nécessitent un entretien régulier pour éviter les problèmes d'hygiène.

Passer l’aspirateur puis la serpillière pourrait bientôt ne plus être nécessaire pour certains ménages. Les aspirateurs laveurs promettent de réaliser ces deux tâches en un seul passage, en récupérant les saletés tout en nettoyant les sols à l’eau. De plus en plus présents dans les foyers français, ces appareils séduisent par leur praticité et leurs nouvelles fonctionnalités. Mais derrière cette promesse de gain de temps, tous les modèles ne se valent pas et certains présentent des limites importantes.

Les aspirateurs laveurs connaissent un succès croissant sur le marché de l’électroménager. Contrairement à un aspirateur traditionnel, conçu principalement pour récupérer la poussière, ces appareils associent un système de nettoyage humide à une fonction d’aspiration. Leur fonctionnement repose généralement sur deux réservoirs distincts : le premier contient de l’eau propre, éventuellement mélangée à un produit nettoyant compatible, tandis que le second recueille l’eau sale après le passage de l’appareil. Un rouleau motorisé humidifie et frotte le sol pour décoller les salissures, avant que le système d’aspiration ne récupère une partie des résidus et de l’humidité. Certains modèles sont capables de ramasser simultanément des miettes, des cheveux et de petites quantités de liquide. D’autres se concentrent surtout sur le lavage humide et ne disposent pas d’une puissance d’aspiration comparable à celle d’un aspirateur classique. Cette distinction est essentielle, car l’appellation commerciale « aspirateur laveur » regroupe des machines aux performances très différentes.

Les fabricants multiplient les innovations pour rendre ces appareils plus pratiques. Tineco, Dreame, Roborock, Rowenta, Dyson ou encore Kärcher proposent des modèles intégrant des technologies de nettoyage plus ou moins sophistiquées. Certains disposent de capteurs capables de détecter le niveau de saleté et d’ajuster automatiquement le débit d’eau ou la puissance utilisée. D’autres peuvent nettoyer au plus près des plinthes, se coucher presque à plat pour atteindre les zones situées sous les meubles ou lancer un programme automatique de nettoyage de leurs rouleaux. Les versions les plus évoluées proposent également un séchage des brosses afin de limiter l’humidité résiduelle et les mauvaises odeurs. À côté des modèles balais, les robots aspirateurs laveurs constituent une autre catégorie. Capables de circuler de manière autonome dans un logement, ils peuvent aspirer les poussières puis laver les sols grâce à des serpillières ou des rouleaux intégrés. Certains retournent même à leur station pour vider leur collecteur, remplir leur réservoir ou nettoyer leurs accessoires.

Un gain de temps réel, mais des limites à connaître avant d’acheter

Malgré leur succès, les aspirateurs laveurs ne remplacent pas systématiquement les appareils traditionnels. Leurs performances dépendent notamment de la nature du sol et du type de saleté à éliminer. Ils conviennent généralement aux surfaces dures résistantes à l’humidité, comme le carrelage et certains revêtements vinyles. En revanche, la plupart ne sont pas adaptés aux tapis et aux moquettes, et leur utilisation sur des parquets non protégés peut provoquer des dégâts liés à l’eau. Les performances d’aspiration et de lavage varient fortement selon les références. Certains nettoyeurs de sols se contentent essentiellement d’un dépoussiérage humide et éprouvent des difficultés à éliminer les taches anciennes ou incrustées. L’autonomie représente une autre limite pour les appareils sans fil, particulièrement dans les grands logements. Enfin, même lorsqu’un fabricant promet un entretien automatique, les utilisateurs doivent régulièrement vider le réservoir d’eau sale, nettoyer les filtres et vérifier l’état des rouleaux pour éviter la prolifération des bactéries et l’apparition de mauvaises odeurs.

Avant d’investir dans un aspirateur laveur, plusieurs critères méritent donc une attention particulière. Le choix dépend d’abord de la superficie du logement et de la nature des revêtements. Dans un appartement principalement carrelé, un modèle balai peut faciliter le nettoyage quotidien et permettre de traiter rapidement les petits accidents domestiques. Pour une maison comportant de nombreux tapis, un aspirateur traditionnel reste souvent indispensable en complément. Les consommateurs doivent également examiner le poids de l’appareil, la capacité des réservoirs, l’autonomie réelle de la batterie et le coût des accessoires de remplacement. Les produits nettoyants recommandés par les fabricants peuvent constituer une dépense supplémentaire, tout comme les rouleaux et les filtres. Il est enfin utile de vérifier la disponibilité des pièces détachées et la facilité de nettoyage après utilisation. Si ces appareils peuvent simplifier certaines tâches ménagères, ils ne représentent donc pas une solution universelle. Leur intérêt dépend surtout des besoins du foyer et de leur capacité à remplacer efficacement plusieurs gestes de nettoyage sans imposer un entretien trop contraignant.