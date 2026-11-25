Déodorant : cette astuce avec un vieux collant efface les traces blanches sur les vêtements noirs

Des traces blanches causées par le déodorant sur des vêtements noirs peuvent être effacées grâce à une astuce simple : frotter la zone concernée avec un collant en nylon. Cette méthode permet d’éliminer les résidus sans liquide, tout en suggérant des précautions pour éviter leur apparition initiale.

Il suffit parfois d’enfiler un tee-shirt noir quelques secondes après avoir appliqué son déodorant pour voir apparaître des traces blanches disgracieuses. Particulièrement visibles sur les vêtements foncés, ces marques peuvent gâcher une tenue au moment de quitter son domicile. Pourtant, une astuce simple et économique permet de les atténuer, voire de les faire disparaître, sans passer par la machine à laver : utiliser un collant en nylon.

La méthode consiste à prendre un collant propre et sec, à le rouler en boule, puis à frotter délicatement la zone concernée. La texture du nylon permet de détacher les résidus superficiels de déodorant présents sur les fibres du vêtement. Quelques mouvements circulaires peuvent suffire lorsque les marques sont récentes, sans avoir besoin d’eau ni de produit détachant.

Des gestes simples pour éviter les traces de déodorant

Pour limiter l’apparition de ces marques, il est recommandé d’attendre que le déodorant soit complètement sec avant de s’habiller. Une application excessive favorise également le transfert de résidus sur les textiles. Certains déodorants proposent des formules spécialement conçues pour réduire les traces blanches sur les vêtements noirs et les marques jaunes sur les tissus clairs.

L’astuce du collant présente aussi l’avantage de donner une seconde vie à un accessoire usagé. À défaut, un chiffon doux en microfibre peut également être utilisé. Il convient toutefois de frotter avec précaution les matières délicates afin de ne pas endommager les fibres. Si les traces sont anciennes ou incrustées, un lavage adapté au textile reste préférable.