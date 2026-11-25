Un hacker, sous le pseudonyme « 4me1 », publie les données personnelles de 163 000 clients de Decathlon sur un forum, incluant adresses et numéros de téléphone, juste avant le Black Friday. L'intrusion provient d'un prestataire externe, n'incluant pas les données bancaires. Des mesures de sécurité sont prises pour prévenir d'éventuelles escroqueries.

Un cybercriminel a publié sur un forum spécialisé les fichiers personnels de plus de 163 000 clients de l’enseigne sportive, incluant adresses, numéros de téléphone et consignes de livraison. Decathlon reconnaît une intrusion chez l’un de ses prestataires externes.

C’est dans la nuit du 22 au 23 novembre 2026 qu’un individu se présentant sous le pseudonyme « 4me1 » a revendiqué une attaque informatique contre Decathlon, en publiant quatre fichiers dérobés à l’enseigne sur PwnForums, un forum fréquenté par des cybercriminels. Le timing n’est pas anodin : la divulgation intervient à quelques jours du Black Friday, période de forte activité commerciale.

Les données mises en ligne concernent 163 646 fiches clients, comprenant 137 550 adresses électroniques distinctes, ainsi que des noms, numéros de téléphone, adresses postales et références de commandes. Un second fichier recense 255 011 lignes de commandes couvrant la période 2021 à novembre 2026. Parmi les informations les plus sensibles figurent des détails logistiques précis laissés par les acheteurs à l’intention des livreurs : type de logement, présence d’un ascenseur, codes d’accès aux immeubles. Plus de 600 de ces livraisons sont programmées dans la semaine même de la fuite, entre le 23 et le 28 novembre.

Decathlon a rapidement confirmé l’incident, évoquant « un accès malveillant à des données personnelles, notamment l’identité, numéros de téléphone et adresses, survenu en France le 22 novembre 2026 ». L’enseigne précise que la brèche n’a pas été ouverte dans sa propre base de données clients, mais chez « l’un de ses prestataires externes », dont l’identité n’a pas été communiquée. L’entreprise assure que ses équipes sont « immédiatement intervenues pour bloquer l’accès compromis » et que ni les données bancaires ni les mots de passe n’ont été compromis. Les clients concernés seront prévenus par courrier électronique, et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera saisie, conformément aux obligations légales.

Ce nouvel incident s’inscrit dans une série de mésaventures numériques pour l’enseigne. En octobre dernier, un prestataire de Train Me, sa filiale de coaching sportif, avait déjà subi une fuite de données. Deux ans plus tôt, Decathlon Belgique avait reconnu des accès frauduleux à des comptes clients. À chaque fois, le vecteur d’attaque était identique : un sous-traitant dont les dispositifs de sécurité se sont révélés insuffisants.

Les informations dérobées constituent un matériau de choix pour des escroqueries ciblées, notamment les arnaques au colis, particulièrement répandues en période de fêtes. Les clients ayant passé commande sur le site de l’enseigne sont invités à redoubler de vigilance : il convient de ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou courriel pour suivre une livraison, de consulter uniquement son espace personnel sur le site ou l’application officielle, et de ne jamais communiquer ses coordonnées bancaires sous prétexte de débloquer un colis.