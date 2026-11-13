Galeries Lafayette : le sapin de Noël de Jean-Charles de Castelbajac devient la risée du monde

Le sapin de Noël des Galeries Lafayette, créé par Jean-Charles de Castelbajac, suscite des critiques virulentes pour son esthétique jugée peu conventionnelle, ressemblant davantage à une sculpture qu'à un arbre traditionnel. Malgré les tentatives de défense du créateur, l'inauguration n'apporte pas de consensus et la polémique se propage à l'international.

Le traditionnel sapin de Noël des Galeries Lafayette, à Paris, a déclenché une avalanche de moqueries depuis la diffusion de ses premières images. Confiée cette année au couturier Jean-Charles de Castelbajac, l’installation géante présentée sous la célèbre coupole du boulevard Haussmann ne ressemble plus du tout à un sapin. Entre comparaisons avec des bricolages d’enfants, accusations de mauvais goût et critiques venues de l’étranger, la création provoque une polémique qui dépasse les frontières françaises. Face aux réactions, son concepteur a assuré qu’il fallait attendre de voir son œuvre entièrement illuminée. Mais les images de l’inauguration de ce jeudi soir n’ont pas fait disparaître les critiques : c’est encore plus moche avec les lumières !

Un sapin de Noël qui ne ressemble plus à un sapin

Chaque année, les Galeries Lafayette attirent des milliers de visiteurs venus admirer leur immense arbre de Noël sous la coupole historique du magasin parisien. Pour l’édition 2026, qui marque le cinquantième anniversaire de cette tradition inaugurée en 1976, l’enseigne a confié l’ensemble de ses décorations au créateur Jean-Charles de Castelbajac.

Le résultat tranche radicalement avec les sapins traditionnels. À la place d’un conifère recouvert de guirlandes et de boules de Noël, les visiteurs découvrent une immense structure composée de branches stylisées, de formes découpées et de panneaux multicolores. Le rouge, le bleu, le jaune et le vert dominent cette installation qui évoque davantage une sculpture contemporaine qu’un arbre de Noël.

Baptisée Au cœur de Noël, la création comprend notamment des personnages fantastiques, des éléments ailés, des bannières d’inspiration médiévale et un ange placé au sommet. L’ensemble est réalisé à partir de matériaux simples, notamment du carton, du papier et du feutre, conformément à l’univers artistique du couturier.

Mais les premières photographies, diffusées avant même l’inauguration officielle, provoquent une vague de réactions négatives. De nombreux internautes regrettent la disparition du grand sapin traditionnel et dénoncent une installation jugée indigne du prestige des Galeries Lafayette.

« Une classe de CP aurait pu faire pareil » : les internautes se déchaînent

Sur les réseaux sociaux, les comparaisons peu flatteuses se multiplient. Certains internautes évoquent un bricolage scolaire, d’autres un assemblage de morceaux de carton ou un décor réalisé pendant des travaux manuels.

« C’est moche, une classe de CP aurait pu faire pareil », écrit notamment un internaute dont le commentaire est largement relayé. D’autres comparent la structure à un étendoir à linge et regrettent l’absence de la féerie habituellement associée aux décorations de Noël.

Les critiques portent autant sur les matériaux utilisés que sur l’apparence générale de l’installation. Pour de nombreux visiteurs, le problème n’est pas simplement que le sapin soit original, mais qu’il ne ressemble plus à l’arbre traditionnel qu’ils viennent admirer chaque année.

La polémique dépasse également les frontières françaises. Des réactions de visiteurs étrangers circulent sur les réseaux sociaux et l’installation attire l’attention au-delà de Paris. Le contraste entre la réputation internationale des Galeries Lafayette et l’apparence très particulière de leur décoration alimente les moqueries.

Castelbajac répond aux critiques : « Il y a un malentendu »

Face à cette avalanche de commentaires, Jean-Charles de Castelbajac a pris la parole pour défendre son travail. Le créateur estime que les premières photographies ont donné une image incomplète de son installation.

« Il y a un malentendu », explique-t-il, en soulignant que le public n’a pas encore découvert l’ensemble du dispositif dans ses conditions définitives, avec les éclairages et les animations prévus pour l’inauguration.

Le couturier revendique une démarche artistique inspirée de l’enfance, des découpages, des collages et du travail manuel. Il explique avoir voulu retrouver un univers imaginaire, joyeux et coloré, plutôt que de reproduire un sapin de Noël classique.

Cette création constitue également une nouvelle collaboration entre Jean-Charles de Castelbajac et les Galeries Lafayette. Le couturier rappelle que le grand magasin a accompagné ses débuts dans la mode et accueilli ses créations avant-gardistes.

L’artiste défend donc un projet volontairement éloigné des codes traditionnels, conçu comme une œuvre à part entière et non comme une simple décoration commerciale.

Une fois illuminé, le sapin est encore plus laid

L’inauguration officielle s’est déroulée ce jeudi soir, avec la mise en lumière de l’installation. Le dispositif comprend des animations lumineuses réalisées par le collectif Visual System et un accompagnement musical signé Vladimir Cauchemar.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le résultat définitif, après plusieurs jours de commentaires suscités par les premières photographies. Mais l’éclairage ne modifie évidemment pas la forme générale de l’œuvre, qui reste très éloignée d’un sapin traditionnel.

Les images de l’installation illuminée continuent de circuler sur les réseaux sociaux et d’alimenter les discussions. Les détracteurs du projet maintiennent leurs critiques sur son esthétique, tandis que d’autres défendent le choix artistique du couturier et son univers volontairement enfantin.

L’argument avancé par Jean-Charles de Castelbajac, selon lequel il fallait attendre la mise en lumière pour apprécier pleinement sa création, n’a donc pas suffi à mettre fin à la controverse.

50 ans de sapins sous la coupole des Galeries Lafayette

Le sapin des Galeries Lafayette constitue l’une des attractions les plus célèbres des fêtes de fin d’année à Paris. La tradition remonte à 1976, lorsque le grand magasin avait installé sous sa coupole un arbre en aluminium de 23 mètres de haut, pesant environ 1,6 tonne.

Depuis, les créations se sont succédé avec des dimensions, des matériaux et des univers très différents. En 2014, un sapin géant avait même été suspendu à l’envers sous la coupole. Deux ans plus tard, une installation entièrement blanche avait été réalisée en papier.

L’édition 2025, imaginée par Jeanne Detallante, proposait un arbre de 16 mètres baptisé Le plus beau des cadeaux. Cette année, les Galeries Lafayette ont choisi de confier la décoration à un couturier dont le style repose précisément sur les couleurs vives, les formes graphiques et les références à l’enfance.

Malgré la polémique, le grand magasin maintient son installation et ses vitrines animées pour les fêtes. Le sapin de Jean-Charles de Castelbajac restera visible sous la coupole du boulevard Haussmann pendant la période de Noël, tandis que les décorations extérieures accompagneront les visiteurs jusqu’au 25 décembre.