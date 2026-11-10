«Ça veut dire que les musulmans sont des voleurs?» Un Lidl accusé de racisme pour avoir placé des antivols sur du poulet halal

Un supermarché Lidl situé à Saint-Herblain, près de Nantes, fait face à des accusations de discrimination après la découverte d’antivols sur des barquettes de poulet halal. Plusieurs clients dénoncent une différence de traitement avec les produits équivalents non halal, qui ne disposent pas des mêmes protections. L’enseigne assure appliquer ses procédures habituelles de sécurité, sans expliquer précisément pourquoi ces articles sont concernés.

Des antivols sur le poulet halal, mais pas sur le poulet classique

La polémique concerne le magasin Lidl situé au 15, rue de Saint-Nazaire, dans le quartier Bellevue, à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Dans les rayons réfrigérés, les barquettes de blancs de poulet halal prédécoupés sont équipées de volumineux antivols jaunes, fixés directement sur les emballages.

Or, les mêmes morceaux de poulet commercialisés dans leur version non halal ne présentent pas ces dispositifs de sécurité. Une différence constatée dans les rayons du supermarché, qui a suscité l’indignation de plusieurs habitués.

Les antivols ne sont toutefois pas exclusivement réservés à la viande halal. D’autres produits alimentaires, notamment le saumon fumé et le magret de canard, bénéficient également de protections similaires. Mais ces dispositifs restent rares dans les réfrigérateurs du rayon viande.

« Ça veut dire que les personnes musulmanes qui consomment des produits halal sont des voleurs ? »

Parmi les clients qui dénoncent cette pratique figure Hadda Kheir, une habitante de Bellevue âgée de 50 ans, particulièrement investie dans la vie associative et sportive de son quartier.

En découvrant les antivols sur les barquettes de poulet halal, elle s’est interrogée sur le message envoyé aux consommateurs musulmans : « Ça veut dire que les personnes musulmanes qui consomment des produits hallal sont des voleurs ? »

Pour cette cliente, le fait de protéger spécifiquement ces produits, alors que leurs équivalents non halal ne le sont pas, peut donner le sentiment que les consommateurs musulmans sont davantage soupçonnés de vol.

Plusieurs autres habitués du supermarché ont également exprimé leur incompréhension. Ils considèrent que cette différence de traitement peut être perçue comme stigmatisante, indépendamment des intentions réelles de la direction du magasin.

Lidl invoque ses procédures de sécurité, sans justifier cette différence

Interrogée à deux reprises sur cette pratique, la direction de Lidl a indiqué appliquer ses procédures habituelles de sécurité. L’enseigne n’a toutefois pas précisé les critères qui conduisent à équiper les barquettes de poulet halal d’antivols, contrairement aux produits équivalents non halal.

Dans la grande distribution, les antivols alimentaires permettent de protéger certaines marchandises contre les vols à l’étalage. Leur utilisation peut dépendre de plusieurs critères, notamment du prix des articles, de leur valeur marchande ou des pertes enregistrées dans les magasins.

Dans le cas de Saint-Herblain, Lidl n’a cependant pas communiqué de données permettant de déterminer si les barquettes de poulet halal font effectivement l’objet de davantage de vols que les autres produits du rayon. Aucun élément public ne permet donc d’établir les raisons exactes de cette sélection.

Une pratique qui pourrait concerner d’autres magasins Lidl en France

Le cas de Saint-Herblain ne serait pas nécessairement isolé. Des informations font état de l’utilisation de dispositifs similaires sur des produits halal dans d’autres établissements Lidl en France. L’étendue exacte de cette pratique n’a cependant pas été confirmée officiellement par l’enseigne.

La polémique repose ainsi sur une différence de protection entre deux catégories de produits alimentaires, dont l’une est associée à une prescription religieuse. Si plusieurs clients y voient une discrimination, aucune intention raciste de la part du supermarché n’a été établie.

À ce stade, Lidl n’a annoncé aucune modification de ses pratiques dans le magasin de Saint-Herblain. L’enseigne n’a pas davantage communiqué les critères précis justifiant la pose d’antivols sur les barquettes de poulet halal.