Heures creuses d’électricité : Enedis change les horaires pour 9,3 millions de clients dès décembre

À partir du 1er décembre 2026, Enedis va progressivement modifier les plages horaires des heures creuses pour 9,3 millions de clients particuliers et professionnels. Principale nouveauté : les périodes pendant lesquelles l’électricité coûte moins cher pourront désormais varier entre l’été et l’hiver. L’objectif est d’adapter la consommation aux périodes de forte production électrique, notamment solaire, sans modifier le nombre quotidien d’heures creuses.

Une nouvelle étape s’ouvre dans la réforme des tarifs de l’électricité. Lundi 9 novembre, Enedis a confirmé le lancement de la deuxième phase de modification des heures creuses, qui concernera 9,3 millions de clients jusqu’en octobre 2027. Le dispositif, engagé en novembre 2025, avait déjà entraîné une réorganisation des horaires pour 1,7 million de consommateurs. Au total, près de 11 millions de clients verront leurs plages horaires évoluer. Cette transformation concerne les foyers et les professionnels ayant souscrit une offre heures pleines/heures creuses auprès de leur fournisseur d’électricité.

Le principe reste inchangé : chaque abonné conservera huit heures creuses par jour, pendant lesquelles le prix du kilowattheure est inférieur à celui des heures pleines. En revanche, leur répartition sera désormais adaptée aux saisons. En hiver, du 1er novembre au 31 mars, les heures creuses seront principalement concentrées durant la nuit, avec au moins cinq heures consécutives entre 23 heures et 7 heures. Elles ne pourront plus être positionnées entre 7 heures et 11 heures, ni entre 17 heures et 21 heures. En été, du 1er avril au 31 octobre, jusqu’à trois heures creuses pourront être proposées entre 11 heures et 17 heures, afin de profiter de l’abondance de la production solaire.

Des changements automatiques pour les consommateurs

Cette nouvelle organisation répond à l’évolution du système électrique français. Historiquement, les heures creuses avaient été conçues pour encourager la consommation nocturne, lorsque la demande était plus faible et que les centrales nucléaires continuaient de produire. Mais le développement des panneaux photovoltaïques modifie progressivement cet équilibre. Pendant les mois ensoleillés, une quantité importante d’électricité est désormais produite en journée, particulièrement l’après-midi. Enedis souhaite donc inciter les consommateurs à utiliser leurs appareils électriques durant ces périodes. Le gestionnaire estime que cette nouvelle phase permettra de déplacer environ 5 gigawatts de consommation vers les après-midi d’été, contribuant ainsi à mieux équilibrer le réseau.

Pour les abonnés concernés, aucune démarche particulière ne sera nécessaire. Les nouveaux horaires seront programmés automatiquement à distance grâce aux compteurs Linky, et chaque fournisseur devra prévenir ses clients au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Les consommateurs pourront consulter leurs plages horaires sur leur facture ou dans leur espace client. Les chauffe-eaux équipés d’un dispositif de commande relié au compteur pourront également s’adapter automatiquement. En revanche, les utilisateurs devront éventuellement reprogrammer certains appareils, comme les lave-linge, les lave-vaisselle ou les bornes de recharge de véhicules électriques, afin de continuer à profiter des tarifs réduits. Cette réforme ne garantit pas une diminution automatique des factures : les économies dépendront de la capacité des ménages à déplacer leur consommation vers les nouvelles heures creuses.