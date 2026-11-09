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Officiel : le Smic passera à 1.502 euros nets par mois dès le 1er décembre

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Officiel : le Smic passera à 1.502 euros nets par mois dès le 1er décembre
Officiel : le Smic passera à 1.502 euros nets par mois dès le 1er décembre

Le gouvernement a annoncé ce lundi une augmentation de 1,6% du Smic à compter du 1er décembre 2026. Le salaire minimum passera ainsi d’environ 1 478 à 1 502 euros nets par mois pour un salarié à temps plein. Cette décision a été annoncée par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à l’issue de la conférence sociale organisée à Matignon par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Il s’agit du premier coup de pouce gouvernemental au Smic depuis 2012.

Une hausse de 24 euros net par mois

Le Smic, actuellement fixé à 1 477,93 euros net mensuels, augmentera d’environ 24 euros dès décembre. Pour un salarié rémunéré au salaire minimum et travaillant 35 heures par semaine, cette revalorisation représentera près de 289 euros supplémentaires sur une année complète.

La hausse annoncée atteint 1,6%, un niveau qui permet au salaire minimum de franchir pour la première fois le seuil des 1 500 euros net mensuels. Elle prendra effet un mois avant la date habituelle de revalorisation annuelle du 1er janvier.

Le premier coup de pouce gouvernemental depuis 14 ans

Cette décision marque le retour d’une augmentation discrétionnaire du Smic, au-delà des mécanismes automatiques prévus par la loi. Le dernier coup de pouce remontait à juillet 2012, quelques semaines après l’élection de François Hollande à la présidence de la République.

À l’époque, le gouvernement avait accordé une augmentation supplémentaire de 0,6%, ajoutée à la revalorisation automatique de 1,4%. Aucun gouvernement n’avait depuis décidé d’une augmentation exceptionnelle du salaire minimum.

Une annonce après plusieurs semaines de mobilisation sociale

La décision a été prise à l’issue de la conférence sociale convoquée par Sébastien Lecornu, quatre jours après la journée nationale de mobilisation du jeudi 5 novembre. Cette dernière avait rassemblé 575 000 manifestants selon les autorités, contre environ 1,6 million revendiqués par la CGT.

Les syndicats réclamaient des augmentations beaucoup plus importantes. La CFDT demandait notamment une hausse de 100 euros net mensuels, tandis que la CGT revendiquait une progression de 10%, soit environ 150 euros supplémentaires.

Le gouvernement a finalement retenu une augmentation de 1,6%, bien inférieure à ces revendications. Les organisations syndicales doivent se réunir ce lundi soir pour déterminer les suites à donner au mouvement social.

Qui bénéficiera de cette augmentation ?

La revalorisation s’appliquera à tous les salariés rémunérés au Smic, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel. Pour ces derniers, l’augmentation sera proportionnelle à leur durée de travail.

Les apprentis et les salariés dont la rémunération est directement indexée sur le Smic seront également concernés. En revanche, les personnes percevant un salaire supérieur au nouveau minimum légal ne bénéficieront pas automatiquement d’une augmentation.

Le nouveau montant entrera en vigueur le 1er décembre. Les employeurs devront appliquer la nouvelle grille salariale dès cette date, sans démarche particulière des salariés.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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