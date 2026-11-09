Présidentielle 2027 : coup de théâtre, Teddy Riner annonce sa candidature à l’Élysée

Teddy Riner annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, visant à rassembler les Français au-delà des clivages politiques. Le champion olympique, sans affiliation partisane, démarre sa campagne avec le slogan « La France qu’on veut » et s'engage à élaborer un projet pour le redressement du pays.

C’est une annonce inattendue dans la course à l’Élysée. Ce lundi, Teddy Riner a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. À 37 ans, le quintuple champion olympique de judo a décidé de se lancer dans la compétition politique avec l’ambition de rassembler les Français au-delà des clivages traditionnels. « Je suis candidat pour dire qu’on peut relever la France », a-t-il déclaré. Le judoka, qui se présente comme « ni de droite, ni de gauche », a également dévoilé le slogan de sa campagne : « La France qu’on veut ».

« Je suis candidat pour dire qu’on peut relever la France »

Teddy Riner a choisi ce lundi pour mettre fin à plusieurs mois de spéculations sur son avenir politique. Le champion olympique a confirmé sa participation à la présidentielle de 2027, avec la volonté affichée de dépasser les divisions partisanes et de rassembler les électeurs autour d’un projet commun.

Le judoka entend devenir le « président qui fédère ». Pour accompagner cette annonce, il lance dès aujourd’hui un site Internet de campagne baptisé « La France qu’on veut », destiné à présenter son projet et à mobiliser ses futurs soutiens.

Teddy Riner appelle également les Français qui partagent ses ambitions à le rejoindre. Il commence ainsi à constituer un mouvement autour de sa candidature, sans se réclamer d’un parti politique traditionnel.

Une ambition présidentielle qu’il affichait depuis plusieurs mois

Cette annonce constitue l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis longtemps. En septembre 2025, Teddy Riner avait déjà expliqué qu’il envisageait une carrière politique, mais qu’il ne souhaitait pas se contenter d’un poste ministériel : « Si demain je rentre en politique, ce n’est pas pour avoir un poste de ministre, c’est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi, le meilleur rôle, ce serait président. »

Le 16 septembre dernier, interrogé par Anne-Sophie Lapix sur RTL, il avait entretenu le suspense concernant une candidature dès 2027.

« Ce n’est pas le moment, mais je ne ferme aucune porte », avait-il répondu, avant d’ajouter : « Je dirais qu’il faut patienter. »

Moins de deux mois plus tard, le champion a donc décidé de franchir le pas en annonçant officiellement son entrée dans la course présidentielle.

Un candidat qui avait dénoncé la montée de l’extrême droite

Teddy Riner s’était également distingué ces derniers mois par ses prises de position politiques. En septembre, lors d’un entretien accordé à Stade 2, il avait exprimé son inquiétude face à l’évolution de la situation française : « Ce qui m’angoisse, c’est la tournure que prend le pays. Ça m’angoisse, même moi, sportif de haut niveau. Ça m’angoisse de voir la montée des extrêmes, ça me fait flipper. »

Interrogé sur les mouvements politiques qu’il visait, le judoka avait précisé : « De l’extrême droite. Il faut appeler un chat un chat. »

Ces déclarations avaient provoqué de nombreuses réactions, notamment sur CNews. L’ancien judoka et ministre des Sports David Douillet lui avait également conseillé de mesurer la portée de ses prises de position publiques.

En annonçant aujourd’hui sa candidature, Teddy Riner assume désormais pleinement son engagement politique, tout en revendiquant une position indépendante des formations traditionnelles.

De quintuple champion olympique à candidat à l’Élysée

Né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Teddy Riner possède l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du sport français. Triple champion olympique en individuel, double champion olympique par équipes mixtes et onze fois champion du monde en individuel, il a dominé sa discipline pendant près de deux décennies.

Sa victoire aux Jeux olympiques de Paris en 2024, devant le public français, avait encore renforcé sa popularité. Le judoka avait remporté deux nouvelles médailles d’or, en individuel et par équipes mixtes.

Jusqu’à présent, Teddy Riner préparait les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Il avait notamment prolongé son engagement avec le Paris Saint-Germain Judo jusqu’à cette échéance, avec l’objectif de disputer une nouvelle olympiade.

Son entrée dans la course présidentielle modifie désormais considérablement son calendrier. La campagne électorale de 2027 va coïncider avec la période de préparation des Jeux de Los Angeles. Le champion n’a pas encore détaillé les conséquences de sa candidature sur la poursuite de sa carrière sportive.

Un programme à préciser et 500 parrainages à réunir

Avec cette candidature, Teddy Riner entre dans une compétition politique où il devra désormais présenter ses propositions et convaincre les électeurs de sa capacité à gouverner.

Le nouveau candidat a commencé à dévoiler les grandes orientations de son projet, centré sur le rassemblement des Français et le redressement du pays. Les modalités de son organisation politique, la composition de son équipe et le détail de ses propositions devront encore être précisés.

Comme tous les prétendants à l’Élysée, il devra également réunir les 500 présentations d’élus nécessaires pour que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel.

À 37 ans, Teddy Riner entame ainsi une nouvelle compétition, cette fois loin des tatamis. Après cinq titres olympiques, le judoka vise désormais la présidence de la République, avec un premier objectif : figurer officiellement sur les bulletins de vote du printemps 2027.