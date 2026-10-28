Yaël Braun-Pivet plaide pour une candidature unique allant du MoDem à la droite républicaine pour la présidentielle de 2027, en évoquant Gérard Larcher comme potentiel rassembleur. Elle exhorte également Sébastien Lecornu à recourir à l'article 49.3 pour débloquer les discussions sur le budget, face aux candidatures concurrentes qui se multiplient.

Yaël Braun-Pivet intervient dans les débats sur la présidentielle de 2027 et sur l’avenir du budget. Dans un entretien accordé au Figaro mardi 27 octobre, la présidente de l’Assemblée nationale appelle à l’émergence d’une candidature unique allant du MoDem à la droite républicaine. Elle évoque notamment le nom de Gérard Larcher, président du Sénat, parmi les personnalités susceptibles de favoriser ce rassemblement. Sur le terrain budgétaire, elle demande également à Sébastien Lecornu de recourir rapidement à l’article 49.3 pour sortir de l’impasse parlementaire.

À six mois de l’élection présidentielle, les candidatures concurrentes se multiplient au sein de la droite et du centre. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard défendent des stratégies différentes, tandis que plusieurs responsables politiques réclament une méthode commune de désignation. Yaël Braun-Pivet considère que cette dispersion risque de fragiliser l’espace politique situé entre la gauche sociale-démocrate et le Rassemblement national. Elle souhaite donc qu’une personnalité capable de réunir ces sensibilités puisse émerger.

Gérard Larcher évoqué, le 49.3 réclamé pour le budget

Dans cette perspective, la présidente de l’Assemblée nationale cite Gérard Larcher, figure historique de la droite parlementaire et président du Sénat depuis 2014, comme l’une des personnalités susceptibles de jouer un rôle dans le rassemblement. Elle ne demande toutefois pas explicitement qu’il soit investi candidat à l’Élysée. Son intervention constitue une proposition politique, et non l’annonce d’une candidature du président du Sénat.

Yaël Braun-Pivet prend également position sur le blocage des discussions budgétaires. Elle estime que le gouvernement ne peut prolonger indéfiniment l’examen du budget 2027 sans parvenir à une majorité. Elle appelle donc Sébastien Lecornu à utiliser l’article 49.3, procédure constitutionnelle permettant l’adoption d’un texte sans vote, sauf si une motion de censure est adoptée.