Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Yaël Braun-Pivet avance le nom de Gérard Larcher et presse Lecornu d’utiliser le 49.3

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Présidentielle 2027 : Yaël Braun-Pivet avance le nom de Gérard Larcher et presse Lecornu d'utiliser le 49.3
Présidentielle 2027 : Yaël Braun-Pivet avance le nom de Gérard Larcher et presse Lecornu d'utiliser le 49.3

Yaël Braun-Pivet intervient dans les débats sur la présidentielle de 2027 et sur l’avenir du budget. Dans un entretien accordé au Figaro mardi 27 octobre, la présidente de l’Assemblée nationale appelle à l’émergence d’une candidature unique allant du MoDem à la droite républicaine. Elle évoque notamment le nom de Gérard Larcher, président du Sénat, parmi les personnalités susceptibles de favoriser ce rassemblement. Sur le terrain budgétaire, elle demande également à Sébastien Lecornu de recourir rapidement à l’article 49.3 pour sortir de l’impasse parlementaire.

À six mois de l’élection présidentielle, les candidatures concurrentes se multiplient au sein de la droite et du centre. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard défendent des stratégies différentes, tandis que plusieurs responsables politiques réclament une méthode commune de désignation. Yaël Braun-Pivet considère que cette dispersion risque de fragiliser l’espace politique situé entre la gauche sociale-démocrate et le Rassemblement national. Elle souhaite donc qu’une personnalité capable de réunir ces sensibilités puisse émerger.

Gérard Larcher évoqué, le 49.3 réclamé pour le budget

Dans cette perspective, la présidente de l’Assemblée nationale cite Gérard Larcher, figure historique de la droite parlementaire et président du Sénat depuis 2014, comme l’une des personnalités susceptibles de jouer un rôle dans le rassemblement. Elle ne demande toutefois pas explicitement qu’il soit investi candidat à l’Élysée. Son intervention constitue une proposition politique, et non l’annonce d’une candidature du président du Sénat.

Yaël Braun-Pivet prend également position sur le blocage des discussions budgétaires. Elle estime que le gouvernement ne peut prolonger indéfiniment l’examen du budget 2027 sans parvenir à une majorité. Elle appelle donc Sébastien Lecornu à utiliser l’article 49.3, procédure constitutionnelle permettant l’adoption d’un texte sans vote, sauf si une motion de censure est adoptée.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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