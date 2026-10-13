Cancer : Florent Pagny, Carla Bruni, Yaël Braun-Pivet et d’autres personnalités se livrent sans tabou dans un documentaire sur M6

Dans le documentaire "Cancer, la vie devant", plusieurs personnalités, dont Florent Pagny et Carla Bruni, partagent leur lutte contre la maladie. Ils explorent les impacts du cancer sur leur vie personnelle et professionnelle, tout en évoquant les évolutions des traitements et l'importance du dépistage, cherchant à combattre les idées reçues sur cette maladie.

Florent Pagny, Carla Bruni, Clémentine Célarié, Yaël Braun-Pivet, Bernard de La Villardière ou encore Jarry ont accepté de raconter leur expérience du cancer dans Cancer, la vie devant, un documentaire de 90 minutes réalisé par Juliette Paquin. Disponible dès mercredi 14 octobre sur M6+, le film sera diffusé le mardi 3 novembre à 21h10 sur M6 et donnera également la parole à des anonymes confrontés à la maladie, ainsi qu’à des médecins engagés dans la recherche contre le cancer.

À travers ces témoignages, le documentaire aborde l’annonce du diagnostic, la peur de mourir, les traitements, les conséquences sur la vie familiale et professionnelle, mais aussi la rémission et les difficultés qui persistent après la maladie. Le film entend également combattre les idées reçues sur le cancer, qui touche ou a touché près de 4 millions de personnes en France, tandis que 5 millions de proches les accompagnent.

Florent Pagny : « Cette maladie m’a plus apporté qu’elle ne m’a enlevé »

Parmi les témoignages les plus marquants figure celui de Florent Pagny, qui a révélé en janvier 2022 être atteint d’un cancer du poumon inopérable. Après une première phase de traitements, le chanteur avait connu une rechute en 2023, l’obligeant à reprendre les soins. Depuis, Florent Pagny donne régulièrement des nouvelles de son état de santé et continue de se soumettre à des examens de surveillance tous les trois mois.

Dans le documentaire, l’artiste de 64 ans explique avoir profondément changé son regard sur l’existence. « Quand tu retrouves ton mental, tu te soignes déjà à moitié », déclare-t-il, avant d’ajouter : « Cette maladie m’a plus apporté qu’elle ne m’a enlevé. C’est fou mais c’est comme ça : ce cancer a boosté tout ce qu’il y avait autour de moi. »

Bien que les médecins le considèrent en rémission, Florent Pagny préfère ne pas employer lui-même ce terme, conscient du risque de rechute. Il raconte néanmoins ne jamais avoir été véritablement inquiet à l’idée de mourir et explique comment la maladie a modifié ses priorités.

Carla Bruni et Yaël Braun-Pivet racontent leur cancer du sein

Carla Bruni revient également sur son combat contre un cancer du sein diagnostiqué en 2019. L’ancienne Première dame, aujourd’hui âgée de 58 ans, a annoncé avoir terminé son hormonothérapie après plusieurs années de traitement. Elle insiste désormais sur l’importance du dépistage, estimant que ses contrôles réguliers lui ont permis d’éviter une évolution beaucoup plus grave de la maladie.

« J’ai fait un chemin que je n’aurais jamais fait sans ce cancer. Un chemin passionnant », confie la chanteuse et mannequin. Son témoignage revient sur les conséquences psychologiques de la maladie et les changements qu’elle a provoqués dans sa vie personnelle.

Yaël Braun-Pivet, de son côté, raconte avoir appris en 2022 qu’elle souffrait d’un cancer du sein, alors qu’elle se préparait à une échéance électorale importante. La future présidente de l’Assemblée nationale avait choisi de garder sa maladie secrète, redoutant que cette révélation compromette ses ambitions politiques. Elle avait ensuite dû concilier radiothérapie, immunothérapie, responsabilités publiques et vie familiale.

Après avoir révélé publiquement son cancer du sein et sa rémission, Yaël Braun-Pivet poursuit son engagement pour une meilleure reconnaissance des personnes malades. « La maladie, elle n’empêche pas d’agir, elle n’empêche pas d’être actif, elle n’empêche pas d’avoir sa place », affirme-t-elle dans le documentaire.

Clémentine Célarié et Bernard de La Villardière : la peur du regard des autres

Clémentine Célarié évoque pour sa part le cancer colorectal dont elle a souffert. Lorsqu’elle avait appris son diagnostic, la comédienne avait décidé de cacher sa maladie à ses proches et à ses collègues, par peur de les inquiéter, mais également de ne plus pouvoir travailler. Seul son meilleur ami connaissait alors la vérité.

Aujourd’hui guérie, l’actrice de 68 ans défend au contraire la nécessité de parler librement du cancer. « Quand tu réchappes d’un cancer, tu deviens un surhomme ! C’est ça, ce que ça fait ! », explique-t-elle. Elle revient également sur le spectacle qu’elle a écrit pendant ses traitements, utilisant l’humour et la sensibilité pour raconter cette période de sa vie.

Bernard de La Villardière, lui, a été diagnostiqué en 2019 d’un mélanome particulièrement agressif. Le journaliste avait d’abord cru avoir affaire à un simple bouton et avait tardé à consulter, reconnaissant ne pas avoir suffisamment protégé sa peau du soleil. Après deux opérations et plusieurs années de surveillance médicale, il est en rémission, mais continue de redouter une rechute.

« J’ai un cancer, évidemment. Mais j’ai un cancer qui est devenu une maladie chronique », explique le présentateur de 68 ans. Il évoque également la prévention, notamment auprès de ses enfants, et l’évolution des traitements qui lui ont permis de poursuivre sa vie professionnelle.

Arthur Sadoun, Eloïse Appelle et Alice Detollenaere : des parcours très différents

Le documentaire donne également la parole à Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, qui a été confronté à un cancer de la gorge lié au papillomavirus humain (HPV). L’homme d’affaires raconte notamment l’angoisse ressentie entre les premiers examens et l’annonce du diagnostic, ainsi que les traitements particulièrement douloureux qu’il a dû subir.

Alors que son épouse, la journaliste Anne-Sophie Lapix, se trouvait en Ukraine au moment où la maladie a été découverte, Arthur Sadoun a choisi de rendre publiquement compte de son état de santé. Il est également à l’origine de l’initiative Working with Cancer, destinée à lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de cancer dans le monde professionnel. Environ 2 500 entreprises ont signé cette charte, dont le groupe M6.

« Tout le monde pense que le cancer affaiblit. C’est totalement faux. Il vous rend beaucoup plus fort. Et plus heureux aussi, car vous apprenez à relativiser », assure-t-il.

Eloïse Appelle, connue pour sa participation aux émissions Les Marseillais et C’est la famille, raconte quant à elle le cancer du sein agressif diagnostiqué à l’âge de 26 ans. La jeune femme avait d’abord caché les résultats de ses examens à ses parents avant d’accepter leur soutien, alors que sa fille n’avait que 2 ans. Après plusieurs mois de chimiothérapie, elle a décidé de conserver son sein malgré le risque de récidive.

« Je n’ai jamais eu peur de dire que j’étais malade, de sortir sans mes cheveux. Je voulais que ce ne soit pas tabou. Ce n’est pas à nous de nous adapter pour changer le regard des autres », déclare-t-elle.

Alice Detollenaere, compagne de l’ancien nageur Camille Lacourt, revient également sur son cancer du sein diagnostiqué à 32 ans, après avoir elle-même détecté une grosseur. Malgré un premier examen médical qui ne révélait rien d’inquiétant, elle avait insisté pour poursuivre les investigations. Des examens avaient finalement confirmé la maladie et une prédisposition génétique.

Après une première mastectomie, elle a choisi de subir l’ablation préventive de son deuxième sein. Camille Lacourt raconte son rôle auprès de sa compagne, sans cacher les difficultés traversées par leur couple pendant cette épreuve.

Jarry évoque la mort de son père et les derniers moments passés ensemble

L’humoriste Jarry apporte un témoignage différent, celui d’un proche confronté à la maladie d’un parent. Son père est mort d’un cancer du cerveau, après une période durant laquelle leurs relations, jusque-là plutôt distantes, s’étaient considérablement rapprochées.

« J’ai l’habitude de dire que je suis réellement né au moment du cancer de mon père », raconte-t-il. Malgré la souffrance et la perspective de la mort, Jarry estime avoir vécu durant cette période certains des plus beaux moments de sa relation avec lui.

Cette expérience l’a également conduit à créer l’association A2main, qui soutient le personnel des services de soins palliatifs ainsi que les familles confrontées à la fin de vie d’un proche. Son intervention permet d’aborder la place des aidants, souvent confrontés à des bouleversements personnels et familiaux considérables.

Quatre anonymes racontent aussi la maladie, les traitements et l’après-cancer

Le documentaire ne se limite pas aux personnalités connues. Quatre personnes anonymes, aux parcours médicaux très différents, acceptent également de raconter leur quotidien face au cancer.

Adrien, 36 ans, vit près d’Annecy et souffre d’un cancer inopérable des voies biliaires, localisé dans le foie. Alors que ses médecins lui avaient annoncé un pronostic très sombre, il poursuit ses traitements et raconte son quotidien sur les réseaux sociaux. Père d’une petite fille, il explique sa détermination à la voir grandir et refuse que la maladie soit entourée de silence.

Virginie, 36 ans, originaire d’Orléans, a découvert son cancer du sein à la fin de l’année 2024. Pendant sa chimiothérapie, elle a appris que sa petite sœur Amandine souffrait de la même maladie. Des examens génétiques ont révélé qu’elles étaient toutes deux porteuses d’une mutation du gène BRCA1, également présente chez leur troisième sœur, Angélique. Celle-ci a alors décidé de subir une double mastectomie préventive en janvier 2026. Virginie et Amandine sont aujourd’hui en rémission.

Étienne, 61 ans, originaire d’Hénin-Beaumont, raconte la découverte de son cancer colorectal après des troubles digestifs. Les caméras l’ont suivi jusqu’au bloc opératoire de l’hôpital Saint-Antoine, à Paris, où il a subi une intervention robot-assistée de cinq heures destinée à retirer sa tumeur. Les examens réalisés après l’opération ont apporté des nouvelles rassurantes.

Enfin, Osvaldina, 42 ans, habitante d’Orly, revient sur son cancer du poumon diagnostiqué avant ses 40 ans. Désormais en rémission, elle décrit les difficultés psychologiques apparues après les traitements, notamment des crises d’angoisse quotidiennes. « On survit, mais on ne vit pas encore », explique-t-elle, soulignant que la fin des soins ne signifie pas toujours un retour immédiat à une vie normale.

Dépistage, progrès médicaux et espoir de guérison

Au-delà de ces récits personnels, Cancer, la vie devant donne la parole à plusieurs spécialistes engagés dans la lutte contre la maladie. Parmi eux, Steven Le Gouill, directeur de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie, Chrystelle Colas, médecin spécialisée en oncogénétique, et Annelise Bennaceur-Griscelli, spécialiste de l’onco-hématologie et des recherches sur les cellules souches cancéreuses.

Le documentaire aborde les progrès de l’immunothérapie, des thérapies ciblées, du diagnostic génétique et des stratégies de prévention. Il insiste également sur l’importance du dépistage, alors que les chances de guérison varient considérablement en fonction de la nature du cancer et de son stade au moment du diagnostic.

Steven Le Gouill affiche notamment son optimisme quant à l’avenir des traitements. « Je pense vraiment qu’au XXIe siècle, nous vivrons dans un monde où il n’y aura plus de cancers incurables », affirme le médecin, présentant ainsi une ambition pour la recherche et non une certitude médicale.

De son côté, Annelise Bennaceur-Griscelli rappelle que les possibilités de dépistage restent encore insuffisamment utilisées. « Encore trop peu de gens ont le réflexe du dépistage. On fait bien une révision de sa voiture, alors pourquoi ne pas nous faire réviser nous-mêmes ? », interroge-t-elle.

Écrit et réalisé par Juliette Paquin, produit par Peggy Olmi et Amandine Chambelland pour Everprod, un label de Webedia-Elephant, Cancer, la vie devant réunit ainsi des témoignages de malades, d’anciens patients, de proches et de professionnels de santé. Le documentaire sera accessible dès le 14 octobre sur M6+, avant sa diffusion télévisée le 3 novembre à 21h10 sur M6.