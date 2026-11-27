«Je déteste Cyril Hanouna»: M6 dévoile les détails du premier prime de l’animateur, qui va piéger de nombreuses célébrités

Cyril Hanouna fait son retour sur M6 le 17 décembre avec un prime intitulé "Je déteste Cyril Hanouna", où il piégera des célébrités comme Vincent Lagaf’ et Laurence Boccolini à travers des caméras cachées. L’animateur, aux commandes des scénarios, recueillera également les réactions des victimes en direct.

Cyril Hanouna s’apprête à faire son grand retour sur M6. Le jeudi 17 décembre, à 21h10, l’animateur prendra les commandes, en direct, d’un nouveau divertissement au titre volontairement provocateur : Je déteste Cyril Hanouna. Au programme, des caméras cachées, des pièges XXL, des situations absurdes et de nombreuses personnalités prises au dépourvu.

Alors que la date et le titre de cette première soirée événementielle avaient été officialisés il y a quelques jours, M6 vient de dévoiler le concept ainsi que les noms de plusieurs célébrités victimes des pièges imaginés par l’animateur.

Vincent Lagaf’, Christine Bravo, Laurence Boccolini… Les célébrités piégées par Hanouna

Pour cette première émission, Cyril Hanouna a jeté son dévolu sur plusieurs visages bien connus du grand public. Parmi les personnalités piégées figurent les membres du jury de Top Chef, Vincent Lagaf’, Christine Bravo, Laurence Boccolini, mais également Sandra Viricel, dans le cadre de l’émission Recherche appartement ou maison.

Des anonymes seront également victimes de mises en scène spécialement conçues pour les surprendre et les déstabiliser.

L’objectif affiché est de «piéger des célébrités et des anonymes dans des situations complètement délirantes», en multipliant les rebondissements et les scénarios improbables.

Cyril Hanouna dirigera ses complices à l’oreillette

L’animateur ne se contentera pas de présenter les caméras cachées. Il sera directement aux commandes des différents pièges, imaginera les scénarios et dirigera ses complices à distance, en leur dictant à l’oreillette les gestes à effectuer et les répliques à prononcer.

Cyril Hanouna pourra ainsi faire évoluer les situations en fonction des réactions des personnes piégées, en poussant toujours plus loin les mises en scène.

Depuis son plateau, l’animateur recevra également en direct les personnalités victimes de ses caméras cachées afin de recueillir leurs réactions à chaud et de revenir avec elles sur les images de leurs mésaventures.

Un grand retour sur M6 après plus d’un an sur W9

Ce nouveau divertissement marque une nouvelle étape dans la carrière de Cyril Hanouna au sein du groupe M6. Depuis septembre 2025, l’ancien présentateur de Touche pas à mon poste ! officie quotidiennement sur W9 avec Tout beau, tout n9uf.

Alors que l’animateur avait précédemment évoqué un nouveau programme intitulé Les 12 travaux de Baba, son premier prime time sera consacré à l’humour et aux caméras cachées.

Cyril Hanouna doit également retrouver prochainement une autre émission emblématique de son parcours, puisqu’il est prévu qu’il relance le Morning Live pendant une semaine à l’occasion des 40 ans de M6.

En attendant, rendez-vous le jeudi 17 décembre à 21h10, en direct sur M6, pour découvrir Je déteste Cyril Hanouna. Avec une promesse : «Avec Cyril Hanouna et ses pranks XXL, personne n’est à l’abri !»