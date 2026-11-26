Lors d'une interview sur BFMTV, Robert Ménard reçoit un appel inattendu de Bruno Retailleau, soulignant leur relation étroite en vue de l'élection présidentielle de 2027. Ménard s'emploie à rassembler la droite pour éviter la dispersion des candidatures, facilitant des rencontres entre différents dirigeants politiques pour élaborer une stratégie commune.

Scène insolite sur BFMTV et RMC. Invité ce jeudi du Face-à-face d’Apolline de Malherbe, Robert Ménard a reçu un appel téléphonique de Bruno Retailleau alors qu’il était en pleine interview. À 8h49, le maire de Béziers a sorti son téléphone portable devant la journaliste, interrompant momentanément l’entretien.

Un appel en pleine interview

Cet appel du président des Républicains a lieu alors que Robert Ménard multiplie les initiatives pour favoriser un rassemblement de la droite en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Le maire de Béziers entretient des relations étroites avec Bruno Retailleau. Les deux hommes partagent notamment des positions communes sur les questions d’immigration et de sécurité, même si Robert Ménard n’hésite pas à exprimer publiquement ses désaccords avec l’ancien ministre de l’Intérieur.

Robert Ménard à la manœuvre pour la présidentielle de 2027

Le 21 octobre dernier, Robert Ménard avait notamment organisé un déjeuner entre Bruno Retailleau et David Lisnard, maire de Cannes, afin de favoriser un rapprochement entre les deux hommes et de parvenir à une candidature unique de la droite à l’élection présidentielle.

Le maire de Béziers plaide pour un rassemblement dépassant les frontières des partis politiques, alors que les ambitions présidentielles se multiplient.

La multiplication des candidatures à droite

Entre Bruno Retailleau, David Lisnard, Gabriel Attal et Édouard Philippe, la question d’une candidature commune demeure entière. Plusieurs responsables politiques envisagent l’organisation d’une primaire pour départager les prétendants à l’Élysée. Robert Ménard entend éviter une dispersion des voix qui pourrait empêcher la droite et le centre d’accéder au second tour de l’élection présidentielle.