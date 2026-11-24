Gabriel Attal interpelle Édouard Philippe sur la nécessité d'une alternative à la primaire pour la présidentielle de 2027. Il propose une série de débats, alors que Philippe affirme ses doutes sur la viabilité d'une candidature commune. Les équipes de divers candidats envisagent un vote ouvert, mais Philippe reste opposé à la primaire.

« Édouard Philippe doit proposer une autre modalité de départage. » Dans un entretien au Parisien publié mardi 24 novembre, Gabriel Attal demande au président d’Horizons comment il compte parvenir à une candidature commune pour 2027 s’il écarte la primaire. Le candidat de Renaissance, qui exclut de se retirer, lui propose de participer à une série de débats d’ici à Noël.

Philippe accepte l’invitation de Gérard Larcher



Les équipes de Gabriel Attal, de Bruno Retailleau et de David Lisnard ont déjà travaillé sur l’hypothèse d’un vote ouvert aux électeurs en janvier. Les représentants d’Édouard Philippe étaient absents de leur première réunion, le 17 novembre. Pour Gabriel Attal, la dispersion des candidatures risque de laisser La France insoumise et le Rassemblement national seuls en lice au second tour.

Au Congrès des maires, quelques heures avant la publication de l’entretien, Édouard Philippe avait confirmé qu’il se rendrait à la réunion proposée par le président du Sénat, Gérard Larcher. Le maire du Havre y voit l’occasion de discuter avec ses concurrents, tout en maintenant son refus de la primaire. Il doute notamment que tous les participants soient prêts à soutenir le vainqueur.