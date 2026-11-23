Retailleau exclut une alliance avec Le Pen : son projet « conduirait la France à la ruine »

Bruno Retailleau refuse toute alliance avec Marine Le Pen, affirmant que son programme mènerait la France à la ruine. Lors d'un entretien diffusé sur TF1, il aborde des thèmes tels que la sécurité et l'insertion des jeunes, plaçant l'État comme garant de la protection des citoyens et de leur ordre public.

Bruno Retailleau ferme la porte à Marine Le Pen. Dans Route nationale, diffusé dimanche 22 novembre au journal de 20 heures de TF1, le candidat des Républicains affirme qu’il ne fera pas alliance avec la dirigeante du RN. Il justifie ce refus par son désaccord avec un programme qui, selon lui, « conduirait la France à la ruine ».

Accompagné d’Anne-Claire Coudray dans les Yvelines et le Val-d’Oise, Retailleau répond aux préoccupations des habitants rencontrés. L’entretien aborde également le maintien de l’ordre, les violences ayant accompagné les mobilisations sociales et les difficultés de la jeunesse.

La protection des citoyens comme responsabilité de l’État

Sur la sécurité, le candidat LR défend une ligne ferme. Revenant sur les dégradations de commerces et les violences du 17 octobre, il estime qu’un État incapable de protéger ses citoyens favorise le recours à l’autodéfense. Il présente cette évolution comme un risque à empêcher, qui impose aux pouvoirs publics d’assurer leur mission.

Interrogé sur les interventions policières face aux lycéens, Retailleau insiste également sur le rôle des forces de l’ordre. Le reportage aborde enfin l’apprentissage, qu’il met en avant parmi les réponses aux difficultés d’insertion et au mal-être des jeunes.