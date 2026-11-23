« Je ne gouvernerai pas avec le RN » : Lisnard riposte à Marine Le Pen sur le Code du travail

David Lisnard et Marine Le Pen se confrontent sur la refonte du Code du travail, avec des visions diamétralement opposées sur la protection des salariés. Lisnard, dénonçant le « social-étatisme » de Le Pen, privilégie la négociation au niveau des entreprises, tout en réaffirmant qu'il ne gouvernera pas avec le RN.

Marine Le Pen et David Lisnard s’affrontent sur la protection des salariés. Invitée dimanche 22 novembre de France 2 et de France Inter, la candidate du Rassemblement national a critiqué le projet du maire de Cannes de refondre le Code du travail. Elle reconnaît la nécessité de simplifier les normes, mais estime qu’une suppression des protections existantes laisserait les travailleurs démunis.

Sa critique vise notamment la formule de Lisnard sur les codes à passer à la broyeuse, utilisée pour dénoncer la bureaucratie. Le candidat de Nouvelle Énergie avait matérialisé cette promesse lors d’une réunion publique en avril, en introduisant des feuilles dans une déchiqueteuse.

Deux conceptions opposées de la protection des salariés

La réponse de Lisnard est arrivée sur X. Le maire de Cannes accuse Marine Le Pen de défendre un « social-étatisme » qu’il considère comme un obstacle à la prospérité. Il invoque l’Allemagne et la Suisse pour contester l’idée qu’une réglementation plus volumineuse offrirait nécessairement davantage de garanties aux travailleurs.

Son mouvement propose notamment de donner plus de place aux accords d’entreprise dans la définition de la durée du travail. Là où Marine Le Pen insiste sur les protections inscrites dans la loi, Lisnard défend une organisation reposant davantage sur la négociation et la liberté économique.

Le différend débouche aussi sur une clarification politique : « Je ne gouvernerai pas avec le RN », affirme Lisnard. Il conteste également les déclarations de Marine Le Pen selon lesquelles il aurait voulu devenir ministre d’Emmanuel Macron.