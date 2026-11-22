Présidentielle : Marylise Léon réclame de changer les dates pour éviter un second tour le 2 mai

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, appelle à avancer la date de la présidentielle pour éviter un second tour le 2 mai, jugé problématique en raison des manifestations prévues le 1er mai. Elle souligne que cette proximité entre les mobilisations et le vote risque d'accroître les tensions. Gérard Larcher partage cette préoccupation.

La CFDT demande au gouvernement de revoir le calendrier présidentiel. Dans un entretien à La Tribune Dimanche, dont des extraits ont été rapportés samedi 21 novembre par l’AFP, Marylise Léon réclame d’avancer l’élection d’une semaine. La secrétaire générale du syndicat redoute les tensions qu’entraînerait un second tour organisé au lendemain des manifestations du 1er Mai.

« Le 2 mai est le pire scénario possible », estime-t-elle. La responsable syndicale considère que le maintien de cette date ne repose sur aucune justification convaincante. Le calendrier annoncé par l’exécutif prévoit actuellement un premier tour le 18 avril 2027 et un second le 2 mai.

Les défilés du 1er Mai au cœur des inquiétudes

La difficulté tient notamment à la proximité entre les mobilisations syndicales et le vote. Les manifestations se dérouleraient la veille du second tour, alors que la campagne électorale serait close. Marylise Léon craint que cette succession n’alimente les tensions.

Sa demande rejoint celle de Gérard Larcher. Jeudi, le président du Sénat avait lui aussi réclamé une modification du calendrier, en soulignant la place prise par les responsables syndicaux et politiques dans les défilés du 1er Mai.

Dans le même entretien, la dirigeante de la CFDT appelle également à des réponses immédiates sur les salaires et le pouvoir d’achat, notamment pour les fonctionnaires.