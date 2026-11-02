Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann favorable à un report du second tour prévu le lendemain du 1er-Mai

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann favorable à un report du second tour prévu le lendemain du 1er-Mai
Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann favorable à un report du second tour prévu le lendemain du 1er-Mai

Le calendrier de la présidentielle de 2027 commence à faire débat. Invité lundi matin de BFMTV et RMC face à Apolline de Malherbe, Raphaël Glucksmann s’est déclaré favorable à une modification de la date du second tour, actuellement prévu le dimanche 2 mai 2027, au lendemain de la fête du Travail. Dans un contexte marqué par plusieurs semaines de manifestations et de violences, le candidat de Place publique considère qu’il serait judicieux de revoir ce calendrier pour éviter que le scrutin ne se déroule dans un climat de tensions supplémentaires.

La question n’est pas nouvelle, mais elle prend une dimension particulière depuis les mobilisations d’octobre. Le 1er-Mai donne traditionnellement lieu à d’importants rassemblements syndicaux et politiques. Or, en 2027, cette journée tomberait entre la fin de la campagne officielle du second tour, prévue le vendredi soir, et le vote du dimanche. Une proximité susceptible de soulever des interrogations sur l’égalité entre les candidats, les prises de parole publiques et les moyens nécessaires au maintien de l’ordre.

Une préoccupation également exprimée à droite

Raphaël Glucksmann n’est pas le seul responsable politique à s’interroger sur ce calendrier. Bruno Retailleau avait déjà évoqué les difficultés que pourrait provoquer la tenue des manifestations du 1er-Mai à la veille du scrutin. La présence éventuelle de candidats dans les cortèges, alors que la campagne officielle serait achevée, pose notamment la question du respect des règles électorales. Malgré leurs divergences politiques, les deux responsables soulèvent ainsi une préoccupation commune sur l’organisation du second tour.

Un éventuel changement de date nécessiterait toutefois de respecter les contraintes constitutionnelles encadrant l’élection présidentielle. Aucune décision de report n’a été annoncée et le calendrier demeure inchangé à ce stade.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de Présidentielle 2027

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une