Raphaël Glucksmann propose de reporter le second tour de la présidentielle de 2027, actuellement prévu pour le 2 mai, afin d'éviter des tensions liées aux manifestations du 1er-Mai. Cette proposition rejoint des inquiétudes exprimées par d'autres responsables politiques, bien que le calendrier officiel reste inchangé pour l'instant.

Le calendrier de la présidentielle de 2027 commence à faire débat. Invité lundi matin de BFMTV et RMC face à Apolline de Malherbe, Raphaël Glucksmann s’est déclaré favorable à une modification de la date du second tour, actuellement prévu le dimanche 2 mai 2027, au lendemain de la fête du Travail. Dans un contexte marqué par plusieurs semaines de manifestations et de violences, le candidat de Place publique considère qu’il serait judicieux de revoir ce calendrier pour éviter que le scrutin ne se déroule dans un climat de tensions supplémentaires.

La question n’est pas nouvelle, mais elle prend une dimension particulière depuis les mobilisations d’octobre. Le 1er-Mai donne traditionnellement lieu à d’importants rassemblements syndicaux et politiques. Or, en 2027, cette journée tomberait entre la fin de la campagne officielle du second tour, prévue le vendredi soir, et le vote du dimanche. Une proximité susceptible de soulever des interrogations sur l’égalité entre les candidats, les prises de parole publiques et les moyens nécessaires au maintien de l’ordre.

Une préoccupation également exprimée à droite

Raphaël Glucksmann n’est pas le seul responsable politique à s’interroger sur ce calendrier. Bruno Retailleau avait déjà évoqué les difficultés que pourrait provoquer la tenue des manifestations du 1er-Mai à la veille du scrutin. La présence éventuelle de candidats dans les cortèges, alors que la campagne officielle serait achevée, pose notamment la question du respect des règles électorales. Malgré leurs divergences politiques, les deux responsables soulèvent ainsi une préoccupation commune sur l’organisation du second tour.

Un éventuel changement de date nécessiterait toutefois de respecter les contraintes constitutionnelles encadrant l’élection présidentielle. Aucune décision de report n’a été annoncée et le calendrier demeure inchangé à ce stade.