Présidentielle 2027 : Bruno Le Maire entrouvre la porte à la primaire proposée par Gabriel Attal

Présidentielle 2027 : Bruno Le Maire entrouvre la porte à la primaire proposée par Gabriel AttalPrésidentielle 2027 : Bruno Le Maire entrouvre la porte à la primaire proposée par Gabriel Attal

Bruno Le Maire n'exclut pas sa participation à la primaire présidentielle proposée par Gabriel Attal, qui vise à rassembler les différentes sensibilités du centre et de la droite. Cependant, la plupart des autres responsables politiques restent réticents face à cette initiative, freinée par des divergences sur des questions clés, rendant incertaine la constitution d'une plateforme commune.

Bruno Le Maire pourrait-il participer à la primaire présidentielle proposée par Gabriel Attal ? Interrogé ce vendredi 30 octobre sur cette éventualité, l’ancien ministre de l’Économie n’a pas fermé la porte à cette initiative. Il s’est déclaré favorable à tout ce qui pouvait « rassembler », tout en appelant à dépasser la simple « mécanique politique ». Une réponse prudente qui intervient alors que Gabriel Attal, candidat de Renaissance à l’élection présidentielle de 2027, tente de convaincre les différentes sensibilités du centre et de la droite modérée de participer à une compétition commune. Pour l’heure, sa proposition suscite davantage de réserves que d’adhésions.

L’idée défendue par Gabriel Attal consiste à organiser une « primaire des démocrates » afin de désigner un candidat capable de rassembler plusieurs formations politiques avant le premier tour de la présidentielle. L’ancien Premier ministre souhaite ainsi éviter la multiplication des candidatures au sein d’un espace politique allant du centre à une partie de la droite. Mais les contours de cette consultation restent flous. Le périmètre des partis invités, les conditions de participation et les modalités du vote n’ont pas encore été clairement définis. Bruno Le Maire, qui a longtemps occupé une place centrale dans les gouvernements d’Emmanuel Macron, semble partager l’objectif du rassemblement sans pour autant valider le dispositif proposé. En insistant sur la nécessité de dépasser la « mécanique politique », il rappelle que la désignation d’un candidat ne saurait, à elle seule, remplacer l’élaboration d’un projet commun.

Une primaire qui peine à convaincre les autres prétendants

La proposition de Gabriel Attal se heurte notamment aux réticences de plusieurs responsables politiques qui entendent conserver leur autonomie à l’approche de 2027. Dans l’entourage d’Édouard Philippe, comme chez les soutiens de Bruno Retailleau, l’idée d’une primaire commune ne suscite pas d’enthousiasme particulier. Chacun défend sa propre stratégie et son positionnement politique, tandis que les divergences sur les questions économiques, institutionnelles ou migratoires compliquent la perspective d’un accord. Pour Gabriel Attal, l’enjeu est pourtant considérable : parvenir à s’imposer comme un acteur central de la recomposition politique après les deux mandats d’Emmanuel Macron. Une primaire pourrait lui permettre de rechercher une légitimité plus large que celle de Renaissance, mais elle comporterait également le risque de mettre en évidence les divisions entre les différentes formations concernées. Sans l’adhésion des principaux prétendants, une telle consultation pourrait perdre une grande partie de son intérêt politique.

La réaction de Bruno Le Maire illustre cette difficulté. En soutenant le principe du rassemblement sans annoncer sa participation, l’ancien ministre conserve une liberté de mouvement tout en évitant de s’opposer frontalement à Gabriel Attal. Son intervention rappelle également que la préparation de l’élection présidentielle ne se limite pas à une question de personnes. Les responsables du centre et de la droite devront notamment définir leurs positions sur les finances publiques, la fiscalité, l’immigration, la sécurité et les relations européennes, autant de sujets sur lesquels des désaccords persistent. À quelques mois du scrutin, la capacité des différents mouvements à construire une plateforme politique commune reste donc incertaine. Gabriel Attal devra désormais préciser les règles de sa primaire et convaincre les autres candidats potentiels de l’intérêt d’y participer. Pour Bruno Le Maire, le rassemblement demeure un objectif affiché, mais son éventuelle participation à cette compétition reste, à ce stade, une question ouverte.