Mort de Patrick Stewart à 86 ans: la star de Star Trek et X-Men est décédée après avoir souffert de deux maladies neurodégénératives

Patrick Stewart, célèbre pour ses rôles de Jean-Luc Picard dans Star Trek et Charles Xavier dans X-Men, est décédé à 86 ans à Los Angeles, touché par la maladie d’Alzheimer et une démence à corps de Lewy. Son décès met un terme à une carrière emblématique de plus de 60 ans dans le théâtre et le cinéma.

Le comédien britannique Patrick Stewart, mondialement connu pour avoir incarné le capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek et le professeur Charles Xavier dans la saga X-Men, est mort mercredi à Los Angeles, à l’âge de 86 ans. L’acteur souffrait de la maladie d’Alzheimer et d’une démence à corps de Lewy. Sa disparition met fin à une carrière de plus de 60 ans, entre théâtre shakespearien, cinéma et télévision.

Patrick Stewart est mort à Los Angeles, entouré de ses proches

Patrick Stewart s’est éteint mercredi à son domicile de Los Angeles, en Californie. Son décès a été annoncé jeudi 29 octobre. Le comédien britannique avait 86 ans, un âge qu’il avait atteint le 13 juillet dernier.

Selon les informations communiquées par son entourage, l’acteur avait été confronté à deux maladies neurodégénératives : la maladie d’Alzheimer et la démence à corps de Lewy. Cette dernière provoque notamment des troubles cognitifs, des fluctuations de la vigilance et, dans certains cas, des symptômes moteurs proches de ceux de la maladie de Parkinson. Patrick Stewart est mort entouré de membres de sa famille et de ses amis.

L’acteur laisse derrière lui son épouse, la chanteuse américaine Sunny Ozell, qu’il avait épousée en 2013, ainsi que ses deux enfants, Daniel et Sophia, nés de son premier mariage avec Sheila Falconer.

« Star Trek » : le capitaine Jean-Luc Picard perd son interprète légendaire

Pour des millions de téléspectateurs, Patrick Stewart restera à jamais le capitaine Jean-Luc Picard, commandant de l’USS Enterprise dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération, diffusée de 1987 à 1994. Pendant sept saisons, il a incarné cet officier de Starfleet devenu l’un des personnages les plus populaires de l’histoire de la science-fiction.

Son interprétation, marquée par son autorité naturelle, sa voix grave et son jeu théâtral, a contribué au succès international de la série. Il a ensuite retrouvé Jean-Luc Picard dans quatre longs-métrages : Star Trek : Générations (1994), Star Trek : Premier Contact (1996), Star Trek : Insurrection (1998) et Star Trek : Nemesis (2002).

Plus de 30 ans après ses débuts dans cet univers, Patrick Stewart avait accepté de reprendre son personnage dans Star Trek : Picard, série diffusée entre 2020 et 2023. Cette production lui avait permis de retrouver plusieurs anciens partenaires de La Nouvelle Génération et de donner une nouvelle conclusion aux aventures du célèbre capitaine.

« X-Men » : le visage du professeur Charles Xavier pendant plus de 20 ans

Patrick Stewart avait également conquis une nouvelle génération de spectateurs grâce à son rôle du professeur Charles Xavier, fondateur de l’école des mutants dans la franchise X-Men.

Il avait incarné pour la première fois ce personnage en 2000, dans le film de Bryan Singer, aux côtés de Hugh Jackman, Halle Berry et Ian McKellen, qui interprétait son adversaire Magnéto.

Son personnage, doté de puissants pouvoirs télépathiques et convaincu de la nécessité d’une coexistence pacifique entre humains et mutants, était devenu l’un des piliers de la saga.

Patrick Stewart avait notamment repris le rôle dans X-Men 2 (2003), X-Men : L’Affrontement final (2006), X-Men : Days of Future Past (2014) et Logan (2017). Il avait également fait une apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti en 2022, en incarnant une autre version de Charles Xavier.

Sa complicité avec Ian McKellen, également britannique et issu du théâtre classique, avait largement dépassé les plateaux de tournage. Les deux acteurs entretenaient une amitié de plusieurs décennies et avaient régulièrement partagé l’affiche sur scène.

Avant Hollywood, une immense carrière consacrée à Shakespeare

Né le 13 juillet 1940 à Mirfield, dans le Yorkshire, Patrick Stewart avait grandi dans un milieu modeste. Son père était militaire et sa mère travaillait dans l’industrie textile. Passionné très jeune par le théâtre, il avait quitté l’école à 15 ans et exercé brièvement le métier de journaliste avant de se consacrer à la comédie.

Après une formation à la Bristol Old Vic Theatre School, il avait commencé sa carrière professionnelle en 1959. En 1966, il avait rejoint la prestigieuse Royal Shakespeare Company, avec laquelle il avait entretenu une collaboration de 27 ans.

Il avait interprété de nombreux personnages du répertoire classique, notamment Macbeth, et participé à des productions de pièces de William Shakespeare, Harold Pinter et Samuel Beckett.

Sur scène, il avait également partagé l’affiche avec Ian McKellen dans En attendant Godot, de Samuel Beckett, et No Man’s Land, d’Harold Pinter.

Cette carrière théâtrale lui avait valu une reconnaissance considérable au Royaume-Uni, bien avant que la télévision américaine et les superproductions hollywoodiennes ne fassent de lui une vedette internationale.

Anobli par la reine Elizabeth II en 2010

La carrière de Patrick Stewart avait été récompensée par de nombreuses distinctions. L’acteur avait notamment remporté deux Laurence Olivier Awards, parmi les récompenses les plus prestigieuses du théâtre britannique, ainsi qu’un Grammy Award.

Il avait également reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes, témoignant de sa reconnaissance aussi bien au théâtre qu’à la télévision et au cinéma.

En 2010, Patrick Stewart avait été fait chevalier par la reine Elizabeth II pour ses services rendus à l’art dramatique. Il pouvait depuis porter officiellement le titre de Sir Patrick Stewart.

En 2023, il avait publié ses mémoires, Making It So, un titre emprunté à l’une des expressions emblématiques du capitaine Picard, « Make it so », que l’on peut traduire par « Exécution ». Il y revenait sur son enfance, ses difficultés familiales, ses débuts au théâtre et son parcours à Hollywood.

Avec sa disparition, le cinéma et la télévision perdent l’un des rares comédiens britanniques à avoir marqué aussi durablement le théâtre classique, la science-fiction télévisée et les grandes franchises de super-héros. Patrick Stewart avait continué à travailler jusqu’à un âge avancé, après plus de six décennies de carrière.